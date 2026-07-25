25 de julio de 2026 Inicio
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Se supo la cita impostergable de Lionel Scaloni en Pujato tras el Mundial: "Tengo turno"

El director técnico de la Selección argentina regresó al pueblo que lo vio nacer tras salir subcampeón en Estados Unidos. Desde su llegada, cientos de fanáticos y fanáticas lo esperan afuera de su casa para pedirle fotos, videos y autógrafos. En las últimas horas se viralizó un video donde se lo ve saliendo de la vivienda con rumbo a un evento pautado previamente y se disculpó por no atender a los presentes. ¿Qué le pasó?

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Se supo la cita impostergable de Lionel Scaloni en Pujato tras el Mundial: Tengo turno

Lionel Scaloni regresó al pueblo donde nació, Pujato, ubicado en la provincia de Santa Fe para visitar a sus padres y estar cerca de la familia, después de salir subcampeón en el Mundial 2026 con la Selección argentina. Lo que en un principio estaba pensado como un par de días sin tanto escrutinio de la prensa y rodeado de sus seres queridos cambió rotundamente desde que llegó a la localidad.

Lionel Scaloni llegó a Pujato tras el Mundial 2026.
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Familias completas, fanáticos y fanáticas se acercan diariamente a la entrada de la casa de los papás de Lionel Scaloni, esperan afuera a pesar del frío para que el DT les firme remeras, autos, caniches, papeles, que les de un abrazo a niños y niñas que lo tienen como un ídolo.

Los medios también visitaron Pujato, lo que hizo más visible la oportunidad de poder viajar, que desde CABA a Santa Fe serán aproximadamente cuatro horas en auto. Con el correr de los días, las autoridades de Pujato decidieron colocar vallas y personal policial para poder ayudar con la tarea inmensa de saludar a cada uno que se acerca hasa allí.

En las últimas horas se viralizó un video, donde se ve a Scaloni salir de la casa y ante la insistente pregunta de los fans si podía firmar o sacarse una foto, el DT respondió "ahora vuelvo tengo turno con el dentista". Scaloni se disculpó por no frenar y atender uno por uno los pedidos.

En redes sociales se compartieron desde videos de él saliendo en bicicleta para pasear por la zona, hasta otros recibiendo miles de regalos, desde tortas hasta un colectivo apodado "Scaloneta" que le regaló un niño.

"Pupe", la caniche fanática de Scaloni que recibió el bautismo del DT

En medio del tumulto de hinchas frente a la casa del DT Lionel Scaloni en Pujato, la protagonista inesperada fue una peludita marrón. Scaloni, con esa calma de pueblo, frenó, preguntó si mordía y, tras la respuesta negativa, la bendijo con su autógrafo. “Fuimos a recibir al campeón”, contó a C5N Sandra Cicarelli, la dueña del caniche que se llevó el recuerdo del entrenador en su camiseta.

La canichona es oriunda de Arequito, Santa Fe, la misma ciudad de La Sole, que está a 50 kilómetros de distancia de la ciudad natal del DT. "Estábamos almorzando y somos muy fanáticos de Scaloni. Sabíamos que llegaba a su localidad (Pujato) y sin pensarlo almorzamos rapidito y salimos para ir a recibirlo", contó Sandra.

La peludita tiene 2 años y 3 meses y acompaña a Sandra y su esposo desde que tenía apenas 33 días. Como hija única, es mimada y siempre está cerca. “Duerme con nosotros, la llevamos a todos lados”, contó, que además confesó que pasa más tiempo con ella porque su marido, Rubén, suele viajar por trabajo.

"Fue una emoción inmensa conocerlo a Scaloni ya que solo lo veíamos por tele", detalló, todavía conmovida. La escena se dio frente a la casa natal del DT de la Selección, donde vecinos y fanáticos se acercaron para saludarlo. Entre banderas, camisetas y celulares levantados, la dueña del caniche que se llevó la firma del entrenador recordó que nunca había tenido un contacto tan cercano con él. "Fuimos exclusivamente a ver al CAMPEÓN", cerró.

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