23 de julio de 2026 Inicio
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Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a 60 países: cómo impactará en la Argentina

La medida comenzará a regir desde este viernes y fue adoptada por la administración de Donald Trump tras un seguimiento de las relaciones comerciales. Los efectos sobre comercio bilateral con nuestro país.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

A partir de este viernes, Estados Unidos implementará un nuevo régimen arancelario para las importaciones de 60 países, con tasas que irán del 10% al 12,6%.

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La medida busca sancionar a los países que no implementaron controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. En este marco, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determino dos tipos de aranceles: uno del 10% para las economías que cuentan con prohibiciones o compromisos para combatir este tipo de mercadería, grupo en el que fue incluida la Argentina, y otro del 12,5% para los países que, según el la administración no adoptaron las medidas suficientes.

"El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró el embajador Jamieson Greer.

En este contexto aseguró que la medida mejorara el bienestar de los trabajadires de todo el mundo, "la medida de hoy comenzará a corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora", explicó.

De acuerdo con lo trascendido, el nuevo esquema reemplazará el arancel temporal del 10% que Estados Unidos aplicaba desde febrero y alcanzará a las importaciones procedente de 60 países. Sin embargo, la medida tendrá en cuenta excepciones para determinados productos comprendidos en otros regímenes comerciales.

El impacto en Argentina será menor que en otros países

Los productos en la Argentina deberán afrontar un impuesto adicional del 10%, debido a que el país quedó dentro del grupo que recibió la alícuota más baja prevista por la administración estadounidense, por debajo del 12,5% que regirá para otras economías. Esto significa que, en términos relativos, los exportadores argentinos estarán en una mejor posición.

“El 10 por ciento es la tasa apropiada de los aranceles para las economías investigadas que: imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso; se comprometieron a imponer y hacer cumplir esta prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso”, informaron.

La Argentina integra el grupo de economías que estarán alcanzadas por un arancel del 10%, junto con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

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