3 de junio de 2026 Inicio
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Confirmado: será feriado el 17 de junio pero en una provincia particular

El calendario de este mes traerá un beneficio extra para los habitantes de un distrito argentino. Además del feriado nacional por Martín Miguel de Güemes, contarán con una jornada adicional de descanso que reducirá la cantidad de días hábiles de la semana.

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El 17 de junio será feriado en una provincia en particular

El 17 de junio será feriado en una provincia en particular, ¿cuál es?

  • Una provincia tendrá un día de descanso adicional durante junio.
  • El beneficio está vinculado a una fecha histórica de gran relevancia local.
  • La semana del 15 al 20 de junio contará con menos jornadas hábiles para sus habitantes.
  • El feriado nacional por Güemes se trasladará al lunes 15 de junio.
  • El calendario 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y turísticos.
  • Junio tendrá uno de los períodos de descanso más extensos del primer semestre para algunos argentinos.

Mientras gran parte del país tendrá un fin de semana largo por el feriado trasladado de Martín Miguel de Güemes, en una provincia en particular será feriado el 17 de junio, ¿cuál es?

Se suma un feriado en junio: por qué, qué día cae y cómo queda el calendario. 
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Se trata de una jornada extra de descanso a mitad de mes en la cual podrán disfrutar de una semana con menos días hábiles. Gracias a esta disposición, los habitantes tendrán una semana reducida en materia laboral y administrativa.

Entre el asueto nacional trasladado del lunes 15 y la jornada especial del miércoles 17, solo habrá tres días hábiles completos durante ese periodo: martes 16, jueves 18 y viernes 19 de junio.

Monumento Guemes

En qué provincia será feriado el 17 de junio en 2026

Junio de 2026 contará con varios días de descanso en el calendario argentino, pero una provincia tendrá un beneficio adicional que no alcanzará al resto del país. Se trata de Salta, donde el 17 de junio también será feriado por la conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.

A nivel nacional, el feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes, cuya fecha original es el 17 de junio, se trasladará al lunes 15. De esta manera, millones de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, integrado por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.

Salta

Sin embargo, en Salta la figura del prócer tiene una relevancia especial. Nacido en la provincia en 1785, fue uno de los protagonistas fundamentales de las luchas por la independencia y se desempeñó como gobernador salteño entre 1815 y 1821.

Por ese motivo, la legislación provincial establece una jornada especial de homenaje cada 17 de junio. Según la Ley Provincial 5.032, la fecha será feriado para la administración pública provincial y día no laborable para gran parte de las actividades locales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada al lunes 15 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 2 de enero.
  • Lunes 16 de noviembre.

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