En que fecha se comienza a pagar el aguinaldo de ANSES para jubilados de junio 2026

La entidad estatal confirmó las fechas de cobro para extrabajadores y pensionados este mes. Además del aumento por movilidad, los beneficiarios recibirán el medio aguinaldo y, en algunos casos, un bono extraordinario de hasta $70.000.

¿En qué fecha se comienza a pagar el aguinaldo de ANSES para jubilados de junio 2026?

Los extrabajadores y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social recibirán este mes un cobro reforzado gracias al pago conjunto del haber mensual, el monto extra y el bono extraordinario destinado a quienes perciben ingresos más bajos. ¿En qué fecha se comienza a pagar el aguinaldo de ANSES para jubilados de junio 2026?

Aguinaldo, aumentos y más: todo lo que debés saber sobre los pagos de ANSES en junio 2026

El organismo ya confirmó el cronograma de pagos y detalló que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará automáticamente junto con la jubilación correspondiente al mes de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Durante esas fechas se acreditarán de manera conjunta la jubilación ajustada por movilidad, el adicional extraordinario y el beneficio semestral, lo que permitirá que muchos adultos mayores reciban una de las entradas más altos del año.

Durante el sexto periodo anual, las jubilaciones tendrán una actualización del 2,58% según la fórmula de movilidad vigente basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $403.317 . Por su parte, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $322.654 , mientras que las Pensiones No Contributivas llegarán a $282.322 .

El aumento se aplicará de manera automática y podrá consultarse a través de la plataforma Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuáles son los extras para los jubilados de ANSES en junio 2026

Además del aumento mensual, junio incluirá dos beneficios adicionales que incrementarán los ingresos de millones de beneficiarios.

Por un lado, continuará el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el monto completo, mientras que aquellos con haberes superiores accederán a un refuerzo proporcional. Por otro lado, se abonará la primera cuota del aguinaldo correspondiente al año 2026.

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber percibido durante el primer semestre del año. Como los haberes previsionales suelen actualizarse de manera periódica, el monto más alto generalmente corresponde a junio. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $200.000. Para jubilaciones más elevadas, el valor será mayor y dependerá del ingreso registrado por cada beneficiario.

jubilados

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

ANSES informó que el calendario comenzará el 8 de junio para quienes cobran haberes mínimos.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo