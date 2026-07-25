La Velada del Año 6: dónde y cómo ver todas las peleas desde Argentina

La Velada del Año 6, el tradicional evento internacional de boxeo amateur, se llevará a cabo este sábado y todas las peleas podrán verse en vivo y gratis desde Argentina. El Estadio La Cartuja de Sevilla será testigo de las 10 peleas donde participan periodistas, influencers y cantantes, que decidieron subirse al ring para hacer historia.
Será la edición con más combates desde su estreno, además contará con una destacada participación de argentinos tanto arriba del ring como sobre el escenario.
Ibai Llanos había adelantado semanas atrás que este año la velada iba a contar con shows de artistas como Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK. Además, el creador de contenido explicó que habrá “muchos invitados sorpresa que van a traer los artistas y algunos boxeadores que iréis descubriendo durante la noche”
La Velada del Año 6: todo el orden de las peleas
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Clerss vs Natalia MX
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Viruzz vs Gero Arias
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Rivers vs Roro
- Plex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs Grefg
La Velada del Año 6: como ver en vivo, online y gratis
El inicio formal está previsto para las 14:00 (hora argentina).La transmisión será gratuita y global a través de los canales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.