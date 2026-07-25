Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él El intérprete explicó cómo cambió su mirada sobre el empresario tecnológico y dejó fuertes definiciones sobre las redes sociales y la exposición pública. Agregar C5N en









¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente? Redes sociales

El protagonista de La red social rechazó volver a interpretar al creador de Facebook.

Explicó que su visión sobre el empresario cambió con el paso de los años.

También cuestionó el impacto que tuvieron las redes sociales en la actualidad.

Cerró con una dura crítica hacia el fundador de una de las plataformas más populares del mundo. El actor estadounidense Jesse Eisenberg reveló por qué decidió rechazar la posibilidad de volver a interpretar a Mark Zuckerberg en la secuela de La red social, la exitosa película dirigida por David Fincher. Durante su paso por el Festival de Karlovy Vary, explicó que ya no desea que su imagen continúe asociada al fundador de Facebook y dejó en claro los motivos que lo llevaron a tomar esa postura.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con la prensa, luego de recibir el President 's Award, un reconocimiento otorgado por el prestigioso festival de cine. En ese contexto, el intérprete recordó cómo fue aceptar el papel en 2010 y aseguró que la realidad era muy diferente a la actual. "En aquel momento, la película me parecía algo muy extraño porque casi nadie sabía quién era", expresó al referirse a Zuckerberg antes del crecimiento de su exposición pública.

El estadounidense interpretó al creador de Facebook en La red social, estrenada en 2010. IMDb Además, Eisenberg explicó que esa falta de popularidad fue uno de los aspectos que más le llamó la atención cuando se sumó al proyecto. "Cuando acepté hacer la película, no era una persona tan conocida", señaló el actor, quien remarcó que con el paso de los años la figura del empresario cambió por completo, al igual que su percepción sobre volver a ponerse en la piel del creador de Facebook.

Qué dijo Jesse Eisenberg sobre volver a interpretar a Mark Zuckerberg Eisenberg recordó que, cuando aceptó protagonizar La red social, Mark Zuckerberg era una persona con muy poca exposición pública por lo que lo consideraba simplemente "un personaje interesante". Sin embargo, con el paso del tiempo cambió por completo su visión sobre el empresario tecnológico y explicó por qué no quiere volver a interpretarlo: "Ahora se ha convertido en alguien famoso y ya no quiero hacer la película. No quiero que me asocien más con él porque realmente no me gusta esa comparación", afirmó.

El actor también relacionó su decisión con el cambio que atravesaron las redes sociales desde el estreno de la película. En ese sentido, explicó que nunca tuvo interés en formar parte de ese universo digital y reconoció que la exposición pública que generan estas plataformas es un aspecto con el que no se siente cómodo, motivo por el que prefiere mantenerse alejado de ese ambiente.

Además de rechazar el papel, Eisenberg se mostró crítico sobre las redes sociales y la figura de Zuckerberg. IMDb Además, Eisenberg aseguró que plataformas como Facebook o X le generan un profundo rechazo, ya que considera que implican un nivel de exposición con el que no se siente identificado. En esa línea, reconoció que incluso le resulta incómodo hablar sobre sí mismo durante entrevistas o eventos públicos y fue contundente al resumir su postura: "Todo eso me asusta muchísimo. Me parece horrible y me aterra", expresó. Para rematar, el actor de 42 años cuestionó la forma en que el empresario conduce sus plataformas y fue tajante al expresar su postura: "Veo que la persona que creó esta página web no es alguien a quien le importen las personas. Pienso que, si este es el creador de ese mundo, yo no quiero vivir en ese mundo", sentenció.