Decretan feriado para el lunes 20 de julio en 2026: por qué será fin de semana largo Una jornada especial que permitirá a determinados trabajadores sumar un día de descanso y acompañar una celebración local. Por Agregar C5N en









Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Algunos trabajadores bonaerenses contarán con un nuevo descanso extendido durante julio de 2026.

El feriado se establecerá por el aniversario de fundación de una localidad de la provincia de Buenos Aires.

La celebración recordará más de 100 años de historia.

El alcance del asueto variará según el tipo de empleo y la decisión de cada empleador. Después del último fin de semana largo por el Día de la Independencia, los argentinos comenzaron a consultar cuándo será el próximo feriado. En esta oportunidad, ciertos trabajadores de la provincia de Buenos Aires podrán acceder a un nuevo descanso de tres días, ideal para organizar una escapada o disfrutar de tiempo libre.

El feriado del lunes 20 de julio alcanzará a los trabajadores del partido de Carlos Pellegrini, ubicado en la provincia de Buenos Aires, quienes tendrán la posibilidad de sumar una jornada de descanso. La medida fue dispuesta por el aniversario fundacional número 119 de la localidad, una fecha que recuerda sus orígenes y que permitirá a los vecinos formar parte de las actividades previstas por la conmemoración.

Por qué será feriado el lunes 20 de julio en 2026 Carlos Pellegrini celebrará 119 años desde su creación, que tuvo lugar el 20 de julio de 1907. La fundación de la localidad estuvo relacionada con la expansión del ferrocarril y el impulso de una iniciativa privada de colonización agrícola, elementos que fueron claves para su crecimiento y desarrollo dentro de la provincia de Buenos Aires.

El asueto alcanzará a los empleados públicos y a los trabajadores bancarios de las entidades ubicadas dentro del distrito. Por su parte, quienes pertenezcan al sector privado no tendrán la obligación de contar con la jornada libre, ya que su implementación quedará determinada por cada empleador.

La fachada del Palacio Municipal de Carlos Pellegrini. Wikipedia Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Conocé el calendario completo de feriados en 2026. Freepik Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.