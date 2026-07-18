18 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el lunes 20 de julio en 2026: por qué será fin de semana largo

Una jornada especial que permitirá a determinados trabajadores sumar un día de descanso y acompañar una celebración local.

Por
Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

  • Algunos trabajadores bonaerenses contarán con un nuevo descanso extendido durante julio de 2026.
  • El feriado se establecerá por el aniversario de fundación de una localidad de la provincia de Buenos Aires.
  • La celebración recordará más de 100 años de historia.
  • El alcance del asueto variará según el tipo de empleo y la decisión de cada empleador.

Después del último fin de semana largo por el Día de la Independencia, los argentinos comenzaron a consultar cuándo será el próximo feriado. En esta oportunidad, ciertos trabajadores de la provincia de Buenos Aires podrán acceder a un nuevo descanso de tres días, ideal para organizar una escapada o disfrutar de tiempo libre.

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?
Te puede interesar:

Nuevo fin de semana largo en julio: por qué será feriado el lunes 20

El feriado del lunes 20 de julio alcanzará a los trabajadores del partido de Carlos Pellegrini, ubicado en la provincia de Buenos Aires, quienes tendrán la posibilidad de sumar una jornada de descanso. La medida fue dispuesta por el aniversario fundacional número 119 de la localidad, una fecha que recuerda sus orígenes y que permitirá a los vecinos formar parte de las actividades previstas por la conmemoración.

Por qué será feriado el lunes 20 de julio en 2026

Carlos Pellegrini celebrará 119 años desde su creación, que tuvo lugar el 20 de julio de 1907. La fundación de la localidad estuvo relacionada con la expansión del ferrocarril y el impulso de una iniciativa privada de colonización agrícola, elementos que fueron claves para su crecimiento y desarrollo dentro de la provincia de Buenos Aires.

El asueto alcanzará a los empleados públicos y a los trabajadores bancarios de las entidades ubicadas dentro del distrito. Por su parte, quienes pertenezcan al sector privado no tendrán la obligación de contar con la jornada libre, ya que su implementación quedará determinada por cada empleador.

La fachada del Palacio Municipal de Carlos Pellegrini.

La fachada del Palacio Municipal de Carlos Pellegrini.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Conocé el calendario completo de feriados en 2026.

Conocé el calendario completo de feriados en 2026.

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio de 2026?

Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio 2026

Estos partidos de PBA tendrán feriado el 16 de julio.

Uno por uno: qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el jueves 16 de julio

Algunas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026.

Estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio: a qué se debe

El viernes 10 de julio es día no laborable. 

Viernes 10 de julio en Argentina: ¿es feriado o día no laborable?

El calendario 2026 tendrá más feriados antes de terminar el año. 

Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo después del 9 de julio

Estos son los partidos bonaerenses que tendrán feriado a lo largo de este mes.

Todos estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en julio 2026: a qué se debe

Rating Cero

¿Cómo fue la vida de Camila Bordonaba tras Rebelde Way?

Qué fue de la vida de Camila Bordonaba, la ex Rebelde Way que se alejó de las cámaras

Una inesperada audición cambió el rumbo de Laura Dern: consiguió un papel en “Terciopelo azul”, el filme que marcó un antes y un después en su trayectoria.
play

Este fue el papel inesperado que le cambió la vida a Laura Dern

¿Cómo es y cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Georgina?

Cuánto cuesta el bolso Hermès con el que Georgina Rodríguez se lució en Arabia

Conocé como era el departamento en donde vivía la actriz.

Así era la emblemática casa de Uma Thurman en Nueva York

Para dar vida al legendario rey de Ítaca, el actor pasó de pesar cerca de 90 a unos 75 kilos.

¿Lo repetiría? Cómo fue la increíble transformación de Matt Damon para La Odisea

Conocé uno de los ambientes mas importantes de la casa de Stephie Demner.

Así es el vestidor de Stephanie Demner que ordena tu ropa de forma diferente

últimas noticias

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

Hace 26 minutos
El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

Hace 42 minutos
Olmeda de la Cuesta puede representar una alternativa para quienes desean reducir el costo de vida.

Este pueblo solo tiene 3.000 habitantes y busca jóvenes para repoblarlo

Hace 42 minutos
¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

Truco casero: qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno

Hace 44 minutos
¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona?

El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil

Hace 44 minutos