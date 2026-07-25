Brenda Gandini mostró el nuevo corte de pelo que será el look tendencia en lo que queda de 2026 Con una apuesta fresca, moderna y favorecedora, la artista volvió a captar todas las miradas y despertó el interés de quienes buscan renovar su imagen. Agregar C5N en









El nuevo look de Brenda Gandini consiste en un bob con flequillo, una apuesta de belleza que llega a la altura de la mandíbula y genera tendencia.

Brenda Gandini sorprendió con un cambio de look que compartió en sus redes sociales.

La actriz dejó atrás su melena larga y apostó por una imagen renovada.

El nuevo estilo fue realizado por el estilista Ale Lamenza.

Entre sus principales ventajas, aporta volumen, enmarca las facciones y rejuvenece visualmente. Brenda Gandini mostró el nuevo corte de pelo que será el look tendencia en lo que queda de 2026: la actriz dejó atrás su clásica melena larga y apostó por un estilo moderno, fresco y fácil de mantener que ya se perfila como uno de los más pedidos en las peluquerías durante los próximos meses.

La figura argentina volvió a generar furor con un cambio de imagen que no pasó desapercibido. La influencer mostró en sus redes sociales su nuevo peinado y rápidamente despertó el interés de quienes buscan renovar su estilo. Con esta transformación, dejó atrás el cabello largo para sumarse a una de las tendencias capilares más fuertes en los próximos meses

El cambio estuvo a cargo del estilista Ale Lamenza, quien apostó por un corte de largo medio que combina elegancia, practicidad y un aire juvenil. El resultado recibió cientos de elogios y ya inspira a quienes buscan un estilo versátil para cualquier época del año.

Así es el look de Brenda Gandini que es tendencia en 2026 El nuevo look de Brenda Gandini consiste en un bob con flequillo, una apuesta de belleza que llega a la altura de la mandíbula y presenta puntas ligeramente desmechadas para aportar movimiento. El flequillo, liviano y desfilado, enmarca el rostro, suaviza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor. En su versión más natural, este estilo también se conoce como French Bob, una variante que prioriza la textura y un acabado relajado, ideal para quienes buscan un peinado con poco mantenimiento sin resignar sofisticación.

El bob continúa consolidándose como uno de los cortes favoritos porque combina comodidad y estilo. Además, se adapta a distintos tipos de cabello y puede personalizarse según la forma del rostro. Entre sus principales ventajas se destacan:

Aporta mayor volumen al cabello fino.

Enmarca el rostro y resalta la mirada.

Genera un efecto visual rejuvenecedor.

Puede llevarse lacio, con ondas o con textura natural.

Es fácil de peinar y requiere poco mantenimiento diario. Con este cambio de imagen, Brenda vuelve a marcar tendencia en redes sociales. La actriz, una de las figuras más seguidas y admiradas por sus looks, suele generar miles de "Me gusta" y comentarios cada vez que renueva su estilo. En esta oportunidad, su apuesta por el bob con flequillo ya se posiciona como una de las grandes inspiraciones de belleza para lo que resta de 2026.