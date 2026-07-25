25 de julio de 2026 Inicio
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Esta joven argentina se volvió viral tras revelar que está en pareja con su tío: qué dijo la familia

La particular historia que compartió una usuaria de TikTok desató un intenso debate en las redes sociales.

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Una historia de amor familiar poco común.

Una historia de amor familiar poco común.

  • Una joven argentina revolucionó TikTok al contar una inesperada historia de amor.
  • La relación comenzó tras años de compartir reuniones familiares y terminó formando una familia.
  • Un detalle que reveló sobre el vínculo sorprendió todavía más a los usuarios.
  • Su testimonio generó una fuerte polémica y dividió las opiniones en las redes sociales.

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de una historia que no pasó desapercibida. En esta oportunidad, una joven argentina llamada Victoria captó la atención de miles de usuarios al revelar en TikTok que mantiene una relación de pareja con quien presenta como su tío y que juntos formaron una familia con dos hijos. Su testimonio rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate en la plataforma.

El actor español compartió un video de dos minutos en redes sociales. 
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Victoria está en pareja con su

Victoria está en pareja con su "tío" hace mas de 10 años y tienen dos hijos.

En su relato, la joven explicó que la historia comenzó hace más de una década, cuando coincidían con frecuencia en reuniones familiares. Según detalló, él es primo de su madre y ambos compartían distintos encuentros en la casa de la abuela, donde con el tiempo empezaron a conocerse cada vez más y a construir un vínculo cercano.

Con el correr de los años, esa relación de confianza fue evolucionando hasta convertirse en un romance. Victoria recordó que la diferencia de edad nunca representó un obstáculo, ya que apenas se llevan un año, y aseguró que la conexión surgió de manera natural a medida que compartían momentos y conversaciones.

La historia de la pareja que se hizo viral en TikTok.

La historia de la pareja que se hizo viral en TikTok.

Las declaraciones también despertaron curiosidad por la particular conformación de la familia. La joven intentó explicar el parentesco entre ambos y cómo quedó conformado el árbol familiar, aunque sus palabras terminaron generando aún más dudas entre quienes seguían el video en la plataforma.

Cómo es la historia viral de la joven que se puso en pareja con su tío

Uno de los puntos que más repercusión tuvo fue la aclaración que Victoria hizo antes de finalizar su testimonio. Según explicó, pese a la manera en que se identifican dentro de la familia, entre ambos no existe ningún vínculo biológico porque su pareja fue adoptado. Para ella, ese detalle fue determinante al momento de iniciar la relación.

Aun con esa explicación, el video siguió acumulando comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios expresaron sorpresa e incredulidad por la historia, otros aprovecharon la situación para hacer bromas y memes relacionados con el complejo árbol genealógico que describió la joven.

Frente a las críticas, Victoria decidió responder públicamente y pidió que no la juzgaran por su historia personal. En sus publicaciones sostuvo que existen otros casos similares y defendió su relación, remarcando que la decisión fue tomada con total conocimiento de las circunstancias.

Más allá de las opiniones divididas, el caso se transformó en uno de los contenidos virales del momento en TikTok. La historia de Victoria continúa generando reacciones y demuestra, una vez más, cómo un testimonio personal puede convertirse en tema de debate entre miles de usuarios en las redes sociales.

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