Se filtró el motivo real de la separación de Juana Viale: ¿qué pasó? Tras confirmarse el final de la relación, comenzaron a circular nuevas versiones sobre lo ocurrido entre la conductora y Yago Lange. Mientras crecen las especulaciones, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto. Agregar C5N en









La ruptura de Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una nueva versión sobre los motivos que habrían provocado el final de la relación con Yago Lange.

Juana Viale y Yago Lange confirmaron el final de su relación después de varios meses juntos.

La noticia generó repercusión y abrió distintas versiones sobre los motivos de la ruptura.

En un primer momento, se habló de diferencias en los proyectos personales de ambos.

Con el paso de los días, surgieron nuevos trascendidos alrededor de la separación. Se filtró el motivo real de la separación de Juana Viale: su ruptura volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una nueva versión sobre los motivos que habrían provocado el final de la relación. Aunque en un principio se habló de diferencias en sus proyectos de vida, ahora trascendió una hipótesis que apunta a la presunta aparición de una tercera persona. ¿Qué pasó con Yago Lange?

A lo largo de los años, a la conductora se le atribuyeron distintas relaciones sentimentales que despertaron un fuerte interés mediático. Como integrante de una de las familias más reconocidas de la televisión argentina y nieta de Mirtha Legrand, su vida personal suele convertirse en tema de conversación tanto en los medios como en las redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no existen declaraciones de la presentadora y el exrepresentante olímpico que respalden estas versiones. Por esa razón, los trascendidos difundidos en programas de televisión deben ser tomados con cautela, ya que forman parte de versiones periodísticas que no fueron confirmadas por los involucrados.

Por qué se separaron Juana Viale y Yago Lange Hace pocos días, el periodista Pepe Ochoa confirmó que la conductora y el deportista habían decidido poner fin a su relación después de varios meses juntos. En ese momento, explicó que la ruptura respondía a un desgaste por sus diferentes planes a futuro. "No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse", aseguró el panelista, descartando que existieran conflictos de mayor gravedad.

Sin embargo, una nueva versión difundida en un programa de Primicias Ya cambió el foco de la historia. Durante el ciclo, Pablo Layus sostuvo que Juana "se habría enterado" de la existencia de una presunta tercera persona, situación que habría influido en la decisión de terminar la relación.

Al ampliar la información, Layus explicó: "Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer... bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana". Hasta el momento, se trata de una versión periodística que no fue confirmada por ninguno de los protagonistas. En el mismo programa, el periodista Santiago Sposato recordó que Yago Lange es ambientalista y deportista de alto rendimiento. Además de competir profesionalmente en vela, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, y participa en distintas iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente. Por su parte, el periodista Oliver Quiroz aportó detalles sobre el estado de ánimo de la conductora luego de que trascendieran estas versiones. "Gente del riñón me dijo que los ánimos no están muy bien. Me dijeron que hace una semana estaba algo triste, que no se acercó mucho a los invitados en la previa, que estuvo sola", comentó. Hasta el momento, ni Juana Viale ni Yago Lange realizaron declaraciones públicas sobre los rumores que circularon en las últimas horas.