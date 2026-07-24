24 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei visita Brasil para respaldar la campaña del hijo de Jair Bolsonaro

El Presidente partirá esta noche y el sábado apoyará la candidatura de Flavio, el hijo del exmandatario brasileño. Además, participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.

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Milei viaja a Brasil para apoyar a Bolsonaro y se profundiza la tensión con Lula. 

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El presidente Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la campaña del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario será recibido por el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, con honores militares en la Plaza Cívica y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Javier Milei en el acto por el 2 de abril de 2025.
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La comitiva presidencial argentina, integrada por el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y un intérprete. El jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario, pero el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado 25, cuando Milei se traslade alrededor de las 9:00 horas al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

El Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La agenda de Javier Milei en Brasil

Viernes 24 de julio

  • Noche: partida del vuelo de Javier Milei y su comitiva hacia San Pablo.

Sábado 25 de julio

  • 09:00: traslado de Javier Milei al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, con honores militares en la Plaza Cívica.
  • A continuación: ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de San Cruz. Se trata de la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo.
  • A continuación: reunión con el gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador Flavio Bolsonaro.
  • A continuación: traslado al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde Javier Milei participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.

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