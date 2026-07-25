Con un ejercicio particular: así fue la impactante transformación de Jessica Biel La actriz mostró el exigente método de entrenamiento que la ayuda a mantenerse en gran forma. Agregar C5N en









Gracias a una rutina de entrenamiento exigente, Jessica Biel luce un físico impecable. Women's Health

Jessica Biel sorprende a sus 44 años con un físico atlético y una gran condición física.

La actriz reveló el entrenamiento que realiza junto a su entrenador personal, Ben Bruno.

Su rutina combina fuerza, movilidad y ejercicios funcionales para trabajar todo el cuerpo.

El entrenamiento concluye con una intensa sesión de bicicleta para mejorar la resistencia. Mantener un físico atlético en Hollywood requiere mucho más que una buena alimentación o una rutina ocasional de gimnasio. La constancia, la planificación y los entrenamientos específicos son algunos de los pilares que varias celebridades adoptan para sostener su estado físico con el paso de los años, y Jessica Biel es uno de los ejemplos más destacados.

A sus 44 años, la actriz estadounidense continúa sorprendiendo por su excelente condición física y por la fuerza que muestra en cada una de sus sesiones de entrenamiento. Lejos de recurrir a métodos extremos, la protagonista de The Sinner apuesta por un plan basado en ejercicios funcionales de alta intensidad que trabajan todo el cuerpo de manera integral.

La actriz mantiene una excelente condición física a sus 44 años. Women's Health La rutina de Jessica Biel tiene como eje principal el entrenamiento de fuerza, una disciplina que le permite desarrollar masa muscular, mejorar la estabilidad y potenciar su resistencia. Bajo la supervisión de su entrenador personal, Ben Bruno, la actriz compartió recientemente una exigente sesión de 45 minutos que combinó movilidad, fuerza y trabajo cardiovascular.

Cómo fue la sorprendente transformación de Jessica Biel La sesión comenzó con ejercicios de elongación y movilidad para preparar las articulaciones antes del esfuerzo principal. Luego continuó con elevaciones de deltoides posteriores por encima de la cabeza, un movimiento orientado a fortalecer los hombros y mejorar su estabilidad durante el resto de la rutina.

Más adelante, Biel realizó empujes de cadera o hip thrust, un ejercicio clave para fortalecer glúteos y toda la cadena posterior. La exigencia aumentó con zancadas estáticas combinadas con remo tipo “ala de murciélago”, una variante que obliga a mantener el equilibrio mientras también se trabaja la espalda.