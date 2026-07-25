25 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juegan River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario inicia el certamen local ante su gente en el Monumental, con el objetivo de dejar atrás la derrota contra Aldosivi en Salta y volver a recuperar el buen juego, que lo llevó a disputar la final del Apertura ante Belgrano. Debuta la gran incorporación del mercado, Nicolás Otamendi.

Por
River debuta en el Clausura ante Barracas. 

River debuta en el Clausura ante Barracas. 

River inicia este sábado el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Barracas Central en el Estadio Monumental desde las 19.15. El encuentro será dirigido por el árbitro Nazareno Arasa y servirá para que el conjunto millonario intente dejar atrás la eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi y comience a recuperar el buen fútbol ante su gente.

Quinteros obtuvo 4 títulos en sus tres etapas en River. 
Te puede interesar:

El fin de un ciclo: River le rescindió contrato a Juanfer Quintero

Para la segunda etapa de la temporada, la dirigencia apostó a un fuerte mercado de pases y concretó la llegada de dos campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022: Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Además, también arribaron los futbolistas Giovanni González, Mauro Arambarri, más los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

En contrapartida, el hincha tomó como sorpresiva la salida del colombiano Juan Fernando Quintero, quien rescindió contrato y dejó el club debido a la escasa cantidad de minutos que le daba el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

Coudet y comienzo del segundo semestre complicado en River.

Coudet y comienzo del segundo semestre complicado en River.

Barracas llegará al Monumental para afrontar su quinto partido en el Monumental desde que subió a Primera en 2022. El saldo es totalmente negativo ya que perdió en las cuatro oportunidades, marcó 1 solo gol y recibió 13.

Tras la salida de Rubén Darío Insúa, el Guapo contrató como DT a Damián Ayude e incorporó a los futbolistas Juan Barbieri y Elías Pereyra, aunque se marchó Facundo Bruera y representa una fuerte merma en el ataque.

Cómo ver River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026, por TV y streaming

La transmisión televisiva oficial para todo el país estará a cargo de la señal TNT Sports, canal de acceso exclusivo para quienes cuenten con el servicio adicional conocido como "Pack Fútbol" contratado a través de su operador de cable.

Para quienes prefieran seguir el partido de manera online, el encuentro también estará disponible en las plataformas digitales de los principales cableoperadores del país, entre ellas Flow, DGO y Telecentro Play y HBO Max, todas ellas con el mismo requisito de contar con la suscripción activa al abono premium deportivo.

River vs Barracas, por el Clausura 2026: probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

  • Barracas: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River anunció un acuerdo millonario con Tigres de México.

River compró a Ángel Correa por la cifra récord de u$s15 millones

River y Barracas Central debutan en el Torneo Clausura 2026.

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

El delantero debutó en Primera el 31 de enero de 2024 con Martín Demichelis. 

Ian Subiabre, apartado en River Plate y cerca de convertirse en rival de Messi

El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.

Arranca el Clausura: el mercado de pases, la clasificación a las copas y la definición de los descensos

Juan Fernando Quintero generó dudas respecto a su futuro, tras fuertes declaraciones sobre el entrenador de River. 

Lejos de despejar dudas sobre su futuro en River, Juanfer Quintero lanzó una dura crítica contra Coudet

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes a los que podría irse

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes que buscan al ex River

Rating Cero

¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente?

Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él

Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es?

Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista

La ruptura de Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una nueva versión sobre los motivos que habrían provocado el final de la relación con Yago Lange.

Se filtró el motivo real de la separación de Juana Viale: ¿qué pasó?

El nuevo look de Brenda Gandini consiste en un bob con flequillo, una apuesta de belleza que llega a la altura de la mandíbula y genera tendencia.

Brenda Gandini mostró el nuevo corte de pelo que será el look tendencia en lo que queda de 2026

Gracias a una rutina de entrenamiento exigente, Jessica Biel luce un físico impecable.

Con un ejercicio particular: así fue la impactante transformación de Jessica Biel

Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja con hombre de su mismo barrio. 

Se filtró que Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja: de quién se trata

últimas noticias

Milei se reunió con Flávio Bolsonaro. 

El mensaje de Milei a Flávio Bolsonaro: "Una gran esperanza para octubre"

Hace 30 minutos
¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente?

Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él

Hace 52 minutos
El accesorio de Erling Haaland que se robó todas las miradas.

Cuánto cuesta el bolso Dolce & Gabbana que se volvió furor por Erling Haaland

Hace 57 minutos
Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es?

Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista

Hace 1 hora
Colapinto tuvo un aceptable desempeño.

Colapinto no superó la Q2 y largará 13° en el Gran Premio de Hungría

Hace 1 hora