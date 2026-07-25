A qué hora juegan River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

River inicia este sábado el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Barracas Central en el Estadio Monumental desde las 19.15. El encuentro será dirigido por el árbitro Nazareno Arasa y servirá para que el conjunto millonario intente dejar atrás la eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi y comience a recuperar el buen fútbol ante su gente.
Para la segunda etapa de la temporada, la dirigencia apostó a un fuerte mercado de pases y concretó la llegada de dos campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022: Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Además, también arribaron los futbolistas Giovanni González, Mauro Arambarri, más los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.
En contrapartida, el hincha tomó como sorpresiva la salida del colombiano Juan Fernando Quintero, quien rescindió contrato y dejó el club debido a la escasa cantidad de minutos que le daba el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.
Coudet y comienzo del segundo semestre complicado en River.
Barracas llegará al Monumental para afrontar su quinto partido en el Monumental desde que subió a Primera en 2022. El saldo es totalmente negativo ya que perdió en las cuatro oportunidades, marcó 1 solo gol y recibió 13.
Tras la salida de Rubén Darío Insúa, el Guapo contrató como DT a Damián Ayude e incorporó a los futbolistas Juan Barbieri y Elías Pereyra, aunque se marchó Facundo Bruera y representa una fuerte merma en el ataque.
Cómo ver River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026, por TV y streaming
La transmisión televisiva oficial para todo el país estará a cargo de la señal TNT Sports, canal de acceso exclusivo para quienes cuenten con el servicio adicional conocido como "Pack Fútbol" contratado a través de su operador de cable.
Para quienes prefieran seguir el partido de manera online, el encuentro también estará disponible en las plataformas digitales de los principales cableoperadores del país, entre ellas Flow, DGO y Telecentro Play y HBO Max, todas ellas con el mismo requisito de contar con la suscripción activa al abono premium deportivo.
River vs Barracas, por el Clausura 2026: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
- Barracas: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.