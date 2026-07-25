A qué hora juegan River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario inicia el certamen local ante su gente en el Monumental, con el objetivo de dejar atrás la derrota contra Aldosivi en Salta y volver a recuperar el buen juego, que lo llevó a disputar la final del Apertura ante Belgrano. Debuta la gran incorporación del mercado, Nicolás Otamendi. Por Agregar C5N en









River debuta en el Clausura ante Barracas.

River inicia este sábado el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Barracas Central en el Estadio Monumental desde las 19.15. El encuentro será dirigido por el árbitro Nazareno Arasa y servirá para que el conjunto millonario intente dejar atrás la eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi y comience a recuperar el buen fútbol ante su gente.

Para la segunda etapa de la temporada, la dirigencia apostó a un fuerte mercado de pases y concretó la llegada de dos campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022: Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Además, también arribaron los futbolistas Giovanni González, Mauro Arambarri, más los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

En contrapartida, el hincha tomó como sorpresiva la salida del colombiano Juan Fernando Quintero, quien rescindió contrato y dejó el club debido a la escasa cantidad de minutos que le daba el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

Coudet y comienzo del segundo semestre complicado en River. Barracas llegará al Monumental para afrontar su quinto partido en el Monumental desde que subió a Primera en 2022. El saldo es totalmente negativo ya que perdió en las cuatro oportunidades, marcó 1 solo gol y recibió 13.

Tras la salida de Rubén Darío Insúa, el Guapo contrató como DT a Damián Ayude e incorporó a los futbolistas Juan Barbieri y Elías Pereyra, aunque se marchó Facundo Bruera y representa una fuerte merma en el ataque.