Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista La bailarina reveló detalles de su hogar y dejó ver una propuesta de diseño bien marcada. Agregar C5N en









Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es? Instagram @holasoylaurita

Laurita Fernández dejó ver como es el interior de su casa.

El living concentra gran parte del estilo y la personalidad de la vivienda.

La decoración apuesta por una estética moderna con materiales naturales.

Cada rincón fue diseñado para mantener una propuesta elegante y armoniosa. Laurita Fernández abrió las puertas de su casa y sorprendió al mostrar los ambientes que la componen. Con un diseño que apuesta por la calidez y la simplicidad, la propiedad combina una estética mediterránea, colores neutros y materiales naturales que le aportan un estilo elegante y atemporal.

El living fue uno de los ambientes que más captó la atención cuando la bailarina mostró el interior de su casa. Con una ambientación de líneas simples y muebles elegidos a medida, el espacio combina texturas y tonos claros que generan una sensación de amplitud, luminosidad y calidez.

La bailarina mostró el interior de su casa. Redes sociales A simple vista, el living se distingue por una paleta de colores neutros que aporta equilibrio y continuidad a la decoración. Los tonos arena, beige, blanco y gris piedra se combinan para potenciar la luz natural que ingresa por los amplios ventanales, lo que da como resultado un ambiente amplio, luminoso y con una impronta elegante y atemporal.

Como es la casa de Laurita Fernández Entre los detalles que sobresalen en la decoración de la vivienda de Laurita Fernández aparece un revestimiento de piedra natural que se convierte en el principal atractivo del living. Este recurso, muy utilizado en los diseños de interiores actuales, suma textura y relieve al ambiente, además de aportar un estilo que combina la calidez de lo rústico con una estética moderna y elegante.

Los amplios ventanales que aportan una gran luminosidad en el living. Redes sociales Sobre ese revestimiento se instaló un televisor de gran tamaño, acompañado por un cuadro de formato XL en tonalidades neutras que se integra con naturalidad al resto de la decoración. Frente a ese sector se ubica un amplio sofá blanco, tapizado con fundas de lino de aspecto descontracturado, que se convierte en una de las piezas centrales del living. Los almohadones de gran tamaño y una manta tejida en color natural completan la ambientación y refuerzan el estilo sobrio, elegante y equilibrado que predomina en el ambiente.

Frente al sofá se ubican mesas de centro circulares decoradas con jarrones de cerámica, flores y una bandeja de madera, detalles que aportan calidez al living. La ambientación se completa con bancos de madera oscura, paredes de hormigón visto y paneles con listones de madera, una combinación de materiales que refuerza el estilo contemporáneo y personalizado de la vivienda. El living, la gran estrella de la casa. Redes sociales La decoración de la casa de Laurita refleja un estilo mediterráneo y contemporáneo que prioriza la simpleza por sobre la acumulación de objetos decorativos. En su lugar, apuesta por materiales naturales, muebles de líneas simples y una paleta de tonos neutros. La combinación de piedra, madera, lino y cerámica, junto con mesas de formas curvas y detalles artesanales, da lugar a una propuesta elegante, funcional y atemporal, en la que cada elemento fue pensado para mantener la armonía del ambiente.