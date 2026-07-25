Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 El piloto argentino de Alpine, que sufrió un despiste en el segundo entrenamiento del viernes, consiguió meterse en la Q2 y quedó detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly. Por Agregar C5N en









Colapinto tuvo un aceptable desempeño. Prensa Alpine

Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en la clasificación del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la fecha 11 de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo Alpine logró arreglar el auto, luego del choque que protagonizó el piloto argentino en la segunda sesión del viernes.

El oriundo de Pilar tuvo un viernes complejo y con escasa participación. En el primer turno, su butaca fue ocupada por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, debido a una obligación reglamentaria que establece cuatro participaciones de los novatos a lo largo del año.

Más tarde llegó el momento de subirse al auto número 43 y sufrió un despiste en la última curva del circuito Hungaroring. La situación terminó en un leve golpe con la parte trasera y, por ende, no pudo continuar en el entrenamiento.

Prensa Alpine Este sábado, tras la reparación del vehículo, Colapinto estuvo en la tercera práctica, con el objetivo de obtener la mayor información. Durante la clasificación pasó a la Q2 y terminó 13°, detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly.

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