25 de julio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine, que sufrió un despiste en el segundo entrenamiento del viernes, consiguió meterse en la Q2 y quedó detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly.

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Colapinto tuvo un aceptable desempeño.

Colapinto tuvo un aceptable desempeño.

Prensa Alpine

Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en la clasificación del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la fecha 11 de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo Alpine logró arreglar el auto, luego del choque que protagonizó el piloto argentino en la segunda sesión del viernes.

Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Hungría.
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El motivo por el que Colapinto no participó de la primera práctica en Hungría

El oriundo de Pilar tuvo un viernes complejo y con escasa participación. En el primer turno, su butaca fue ocupada por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, debido a una obligación reglamentaria que establece cuatro participaciones de los novatos a lo largo del año.

Más tarde llegó el momento de subirse al auto número 43 y sufrió un despiste en la última curva del circuito Hungaroring. La situación terminó en un leve golpe con la parte trasera y, por ende, no pudo continuar en el entrenamiento.

Este sábado, tras la reparación del vehículo, Colapinto estuvo en la tercera práctica, con el objetivo de obtener la mayor información. Durante la clasificación pasó a la Q2 y terminó 13°, detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly.

A

qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Hungría

  • Domingo 26 de julio
    Carrera a 70 vueltas: 10.00

NOTICIA EN DESARROLLO.

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