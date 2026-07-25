25 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei en Brasil: brinda un discurso en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

Tras mantener un encuentro con el gobernador de San Pablo y recibir la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, el Presidente forma parte de la Convención Nacional del Partido Liberal de cara a los comicios de octubre.

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El lanzamiento oficial de Flavio Bolsonaro se lleva a cabo en la ciudad de San Pablo. 

El presidente Javier Milei forma parte este sábado de la Convención Nacional del Partido Liberal en Brasil, donde Flávio Bolsonaro lanza formalmente su candidatura a la presidencia del gigante sudamericano, de cara a los comicios nacionales de octubre.

Javier Milei viajó a Brasil a dar su apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
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En un primer momento, el jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, pero el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

Previo a brindar su discurso, el jefe de Estado mantuvo un encuentro con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz en el Palácio dos Bandeirantes.

Del mismo también formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el Canciller, Pablo Quirno; la Primera Dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el Intendente de la Ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; el Jefe de Asesoría Internacional del Estado de San Pablo, Samo Tosatti; y el Cónsul General argentino en San Pablo, Luis María Kreckler.

Noticia en desarrollo.-

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