4 de junio de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 900.000 pesos a 30 días en junio 2026

Las tasas de interés de los principales bancos suelen variar dependiendo de si se realiza la colocación en sucursal o de forma electrónica: consultá el cálculo de los valores finales en cada caso.

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Calculá el ahorro que produce un plazo fijo con una colocación del $900.000 a 30 días. 

Calculá el ahorro que produce un plazo fijo con una colocación del $900.000 a 30 días. 

  • Un plazo fijo de $900.000 a 30 días puede generar una ganancia superior a los $15.000 según la tasa ofrecida por cada banco.
  • Las entidades que operan a través de canales digitales suelen ofrecer mejores rendimientos que las sucursales tradicionales.
  • Con una TNA del 21%, el capital supera los $915.000 al finalizar el período de inversión.

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Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que buscan una inversión de bajo riesgo y con una rentabilidad previsible. En junio de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos mantienen niveles que permiten obtener una ganancia mensual que, si bien es moderada, sigue siendo una opción considerada por quienes buscan preservar el valor de sus ahorros.

Plazos fijos

El rendimiento final depende de la entidad elegida y del canal utilizado para realizar la operación. En muchos casos, las colocaciones efectuadas de manera digital ofrecen tasas algo más elevadas que las disponibles en las sucursales físicas.

Cuánto ganás por depositar $900.000 en un plazo fijo según el banco

Según los datos de un simulador bancario para una colocación de $900.000 a 30 días, las ganancias varían de acuerdo con el canal utilizado para realizar la inversión.

En el caso de efectuar la operación a través de una sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, el ahorrista obtiene intereses por $11.465,75. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo recibe un total de $911.465,75 entre capital e intereses.

plazo fijo uva
Cómo abrir y comenzar a invertir en un Plazo Fijo UVA

Cómo abrir y comenzar a invertir en un Plazo Fijo UVA

Por otra parte, quienes constituyan el plazo fijo mediante canales electrónicos acceden a una rentabilidad superior. Con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, la ganancia asciende a $14.054,79 en 30 días. En consecuencia, el monto total a percibir al finalizar el período alcanza los $914.054,79.

Por ese motivo, especialistas del sector financiero recomiendan comparar las tasas vigentes antes de realizar la colocación, ya que pequeñas diferencias porcentuales pueden traducirse en mayores ganancias cuando se invierten montos elevados.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas para junio de 2026 ubican la inflación mensual cerca del 2%, un nivel considerablemente más bajo que el registrado en años anteriores. En ese contexto, los plazos fijos lograron recuperar parte de su atractivo como instrumento de ahorro, ya que la rentabilidad mensual se mantiene en niveles que permiten acompañar de manera más cercana la evolución de los precios.

banco central

Aunque la ganancia real continúa siendo limitada, la posibilidad de renovar periódicamente el capital junto con los intereses obtenidos permite potenciar el rendimiento a lo largo del tiempo mediante la capitalización.

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