25 de julio de 2026 Inicio
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El último día de julio 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

El asueto alcanzará únicamente a algunos distritos bonaerenses, que tendrán una jornada especial por distintas conmemoraciones locales.

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El último día del mes traerá un feriado en estos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El último día del mes traerá un feriado en estos lugares de la provincia de Buenos Aires.

  • El último día de julio habrá un nuevo fin de semana largo para un grupo de bonaerenses.
  • El feriado fue establecido por celebraciones tradicionales del calendario local.
  • El asueto administrativo afectará el funcionamiento de escuelas, bancos y oficinas públicas.
  • La actividad del sector privado dependerá de la decisión que tome cada empleador.

Luego del fin de semana largo por el Día de la Independencia, julio se despedirá con otro fin de semana extendido para algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una pausa de tres días que les permitirá organizar una escapada o simplemente aprovechar el tiempo para descansar.

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El próximo viernes 31 de julio será feriado para los habitantes del partido de Junín, Saladillo y la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas. La jornada dará lugar a un fin de semana largo de tres días para quienes residan en esas localidades.

El Parque Natural Laguna de Gómez, en Junín.

El Parque Natural Laguna de Gómez, en Junín.

Por qué será feriado el viernes 31 de julio en 2026 y quiénes lo disfrutarán

La medida responde a diferentes celebraciones locales. Por un lado, Saladillo y la localidad de Los Indios festejarán un nuevo aniversario de su fundación, mientras que en Junín la jornada no laborable se estableció con motivo de la celebración de sus tradicionales fiestas patronales.

En las tres jurisdicciones se dictará un asueto administrativo, por lo que no habrá clases ni atención en bancos y otras dependencias públicas. El personal estatal quedará exento de asistir a sus lugares de trabajo, mientras que en el sector privado la adhesión a la jornada dependerá de la decisión de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Conocé el calendario completo de feriados en 2026.

Conocé el calendario completo de feriados en 2026.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • 2 de enero.
  • 27 de febrero.
  • 15 de agosto.
  • 7 de diciembre.
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