La morosidad de las familias subió a 12,8% en mayo, el nivel más alto en más de 20 años Los datos del Banco Central señalan que el endeudamiento casi triplicó la cifra del año pasado. El detalle marca que los pagos atrasados en tarjetas de crédito y préstamos personales llegaron a 13,1% y 15,9% del total, respectivamente. Por Agregar C5N en









A nivel empresarial, los pagos atrasados alcanzan a 3,5% del financiamiento otorgado.

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la crítica situación de las familias bajo el gobierno de Javier Milei: en mayo la morosidad se triplicó respecto al 2025 y alcanzó el 12,8%, su nivel más alto en 20 años. El detalle marca que los pagos atrasados sobre tarjetas de crédito y préstamos personales llegaron a 13,1% y 15,9% del total, respectivamente.

"El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4%. respecto del mes previo (+5,1 p.p. interanual)", señala el BCRA en su tradicional informe sobre bancos, donde argumenta que "el incremento de la mora del sector estuvo explicado principalmente por las financiaciones a las familias, cuyo indicador alcanzó 12,8%, 0,7% por encima del registro de abril (+8,3%. interanual).

En tanto, en durante el quinto mes del año el coeficiente de irregularidad de las financiaciones a empresas ascendió a 3,5%, 0,1% por encima del nivel del mes previo (+2,5% interanual).

Al momento de analizar la situación de cada de financiamiento por línea, se observa que el mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Seguido de tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

Qué pasó en mayo con las empresas El informe del Banco Central también pone un foco en la situación financiera de las empresas argentinas. En este punto, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1% más que abril y 2,5% más que un año atrás. Aunque el dato es sensiblemente menor al brindado por las familias, también se encuentra en ascenso.

El informe completo