19 de julio de 2026 Inicio
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Este feriado corta la anteúltima semana de julio en 2026: de cuál se trata

La segunda quincena del mes tendrá un descanso para miles de personas. Conocé qué asueto cae durante el tramo final, quiénes podrán disfrutarlo y cómo queda el calendario.

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El lunes 17 de agosto

El lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, será feriado nacional y dará lugar a un fin de semana largo.

  • Qué feriado habrá en la anteúltima semana de julio de 2026.
  • Quiénes tendrán descanso ese día.
  • Cómo queda el calendario de feriados de julio 2026.
  • Si habrá fin de semana largo o no.
  • Qué sectores estarán alcanzados por el feriado.

Este feriado corta la anteúltima semana de julio en 2026: el calendario de **feriados 2026 en Argentina** tendrá una particularidad. Se trata de un día no laborable nacional que interrumpirá el tramo final del mes y generará una pausa en plena temporada de vacaciones de invierno, ¿de cuál se trata?

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Aunque el cronograma definitivo del descanso de mitad de año depende de cada provincia y es establecido por las autoridades educativas, este asueto se ubicará muy cerca del receso educativo en varias jurisdicciones. Esto favorecerá la planificación de escapadas turísticas y el movimiento en destinos de nieve, sierras y ciudades con propuestas culturales para las familias.

Se recomienda consultar el calendario escolar correspondiente a cada región para conocer las fechas exactas del receso invernal.

Qué feriado corta la anteúltima semana de julio 2026

El miércoles 22 de julio será feriado en conmemoración del Día de María Magdalena, una jornada no laborable que alcanzará a determinadas localidades y sectores, según la normativa vigente. Al caer en mitad de semana, interrumpirá la penúltima semana de julio, aunque no dará lugar a un fin de semana largo.

Así quedan las vacaciones de invierno en 2026

El calendario oficial quedó organizado en tres grandes períodos:

  • Del 6 al 17 de julio

Las vacaciones de invierno comenzarán primero en las siguientes provincias:

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

  • Del 13 al 24 de julio

En esta segunda etapa tendrán receso escolar:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

  • Del 20 al 31 de julio

Por último, las vacaciones de invierno serán para:

Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero (Año Nuevo).
  • 16 y 17 de febrero (Carnaval).
  • 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
  • 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).
  • 1 de mayo (Día del Trabajador).
  • 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).
  • 9 de julio (Día de la Independencia).**
  • 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María).
  • 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo, en la previa del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio, posterior al Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre, antes del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

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