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Nuevo fin de semana largo en julio 2026: por qué será feriado el lunes 20

Una fecha especial que permitirá a algunos trabajadores sumar un nuevo descanso y participar de una celebración local.

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Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

  • Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un nuevo descanso extendido durante julio de 2026.
  • El feriado se debe a una celebración especial por el aniversario fundacional de una localidad.
  • La fecha conmemora más de un siglo de historia.
  • El alcance del asueto variará según el tipo de empleo y la decisión de cada empleador.

Luego del último fin de semana largo por el Día de la Independencia, crece la expectativa entre los argentinos por conocer cuál será el próximo feriado. En este caso, algunos trabajadores bonaerenses podrán disfrutar de un nuevo descanso de tres días, una oportunidad para planificar una salida o aprovechar unos días de descanso.

¿Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio de 2026?
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El nuevo feriado del lunes 20 de julio alcanzará a los trabajadores del partido de Carlos Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires, quienes podrán disfrutar de una jornada de descanso adicional. La fecha fue establecida con motivo del aniversario fundacional número 119 de la localidad, una celebración que conmemora su historia y que permitirá a los vecinos participar de distintas actividades en el marco de la fecha especial.

Fachada del Palacio Municipal de Carlos Pellegrini.

Fachada del Palacio Municipal de Carlos Pellegrini.

Por qué será feriado el lunes 20 de julio en 2026

Carlos Pellegrini celebrará sus 119 años de historia desde su fundación, ocurrida el 20 de julio de 1907. El origen de la localidad estuvo vinculado al crecimiento del ferrocarril y a una fuerte iniciativa privada de colonización agrícola, factores que impulsaron su desarrollo y consolidación dentro de la provincia de Buenos Aires.

El asueto beneficiará a los empleados públicos y a los trabajadores bancarios de las sucursales ubicadas dentro del distrito. En cambio, para quienes se desempeñen en el sector privado, la jornada de descanso no será obligatoria y quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Conocé el calendario completo de feriados de 2026.

Conocé el calendario completo de feriados de 2026.

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
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