Javier Milei trató de "basura" al juez Alexandre de Moraes por impedir que visite a Jair Bolsonaro

El libertario viajó a Brasil a apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre. Además, había intentado reunirse con el expresidente, pero el magistrado del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

El presidente Javier Milei cuestionó al juez brasileño Alexandre de Moraes por impedir que visite al exmandatario Jair Bolsonaro en Brasilia y lo calificó de "basura calva" , en el marco de su visita a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flávio , hijo del ex jefe de Estado, en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Milei apuntó contra Lula y apoyó al hijo de Bolsonaro: "Brasil se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento"

"Pero, ¿por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos . Hablo de Flávio Bolsonaro , hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro", expresó el libertario en la convención del Partido Liberal en San Pablo, en referencia a su par Luiz Inácio "Lula" da Silva .

"Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso . Entre ellos, el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo", profundizó.

" Estimado Jair, ¡te abrazo a la distancia! Que lo que los burócratas hoy están impidiendo, ¡prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro!", aseguró Milei.

En un primer momento, el jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Bolsonaro padre , quien cumple prisión domiciliaria, pero De Moraes , del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos .

El funcionario de Lula que trató de "imbécil" a Milei volvió a cuestionar su visita a Brasil

El secretario General de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, volvió a lanzar fuertes críticas contra Javier Milei antes de la llegada del mandatario argentino a San Pablo y cuestionó el carácter político de su visita para respaldar a Flavio Bolsonaro.

Boulos, quien días atrás había tratado de "imbécil" al Presidente argentino por su intención de visitar a Jair Bolsonaro, sostuvo que el viaje no representa una visita de Estado sino un respaldo a un candidato opositor en plena campaña electoral.

Guilherme Boulos y Lula da Silva. Redes sociales

"No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible", afirmó el funcionario brasileño, quien además señaló que la presencia del mandatario argentino busca "intervenir en asuntos internos de Brasil".

En ese sentido, Boulos minimizó el impacto de la visita y aseguró: "No tiene siquiera un voto en Brasil. Si su intención es apoyar al candidato de la oposición, bueno, es insignificante acá". Además, destacó que Lula mantiene una relación histórica con la Argentina, aunque cuestionó el vínculo con la actual gestión de Milei.