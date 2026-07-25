El fin de semana tiene aumento de temperatura y más sol tras el clima frío de la semana El último fin de semana de julio llegará con condiciones diferentes a las registradas durante los últimos días. Qué anticipan los especialistas para quienes tienen planes al aire libre. Por Agregar C5N en









Luego de varios días marcados por el frío, el fin de semana llegará con un cambio.

El fin de semana habrá un leve aumento de la temperatura en Buenos Aires.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante ambas jornadas.

La probabilidad de precipitaciones será del **0%** durante todo el fin de semana.

El ascenso térmico marcará un alivio tras varios días de frío intenso. El fin de semana tiene aumento de temperatura y más sol tras el clima frío de la semana: después de una semana con marcas térmicas bajas, el pronóstico anticipa un leve ascenso térmico para el sábado y el domingo. Cómo estará el tiempo y si hay chances de lluvia.

Julio transita su tramo final y, al ser uno de los meses más fríos del año, muchas personas atravesaron jornadas con frío intenso, cielo mayormente cubierto y escasas horas de sol. En este contexto, las condiciones meteorológicas previstas para el último fin de semana del mes genera un interés especial entre quienes esperan una mejora en las condiciones del tiempo.

Además, este fin de semana coincide con las vacaciones de invierno en distintas provincias del país, por lo que muchas familias planean actividades al aire libre o salidas recreativas. Por eso, conocer si subirá la temperatura, si habrá más presencia del sol o si existe riesgo de lluvias se convierte en una de las consultas más frecuentes antes del descanso.

Cómo será el clima el fin de semana con el aumento en la temperatura Luego de varios días marcados por el frío, el fin de semana llegará con un cambio en las condiciones del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico anticipa un leve aumento de la temperatura, cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia para el sábado y el domingo.

Para quienes tengan planes al aire libre, la buena noticia es que no se esperan precipitaciones durante todo el fin de semana. Además, el ascenso de las máximas permitirá disfrutar de jornadas algo más templadas en comparación con las registradas durante la semana. El sábado se presentará con cielo nublado, una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 14°C. La probabilidad de lluvias será del 0%, mientras que la humedad alcanzará el 84%. El viento soplará del norte-noreste (NNE) a una velocidad promedio de 13 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h.

El domingo continuará la tendencia de estabilidad, con 0% de probabilidades de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 12°C de mínima y los 15°C de máxima, consolidando el leve ascenso térmico previsto para el cierre de la semana. El viento predominante será del este, con velocidades cercanas a 18 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 33 km/h.