Muerte en Rosario: perdió el control del auto, subió a la vereda y chocó contra dos casas La víctima, identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, tenía 36 años. El choque destruyó por completo los gabinetes de gas de las propiedades afectadas, que se quedaron sin suministro y sin electricidad. Por + Seguir en







Así quedó el vehículo tras el choque.

Un conductor de 36 años murió este miércoles tras perder el control de su Fiat Palio e impactar contra el frente de dos casas en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió a las 5:20 de la madrugada en avenida San Martín al 2900, cuando el vehículo cruzó hacia el carril contrario a gran velocidad, subió a la vereda y se estrelló contra las viviendas.

La víctima, identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, fue extraída del habitáculo por los bomberos, que cortaron la carrocería del automóvil. Personal del SIES trasladó al conductor en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Poco después, los médicos confirmaron su deceso a causa de politraumatismos graves.

Dos filmaciones de la red de videovigilancia municipal registraron la secuencia del accidente. Una de las cámaras captó el momento exacto en el que el rodado se desvió de su trayectoria tras cruzar la calle Amenábar. Estas pruebas quedaron a disposición de los peritos para determinar los motivos que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Embed IMÁGENES IMPACTANTES: ASÍ FUE EL CHOQUE FATAL EN SAN MARTÍN Y RUEDA



Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que el Fiat Palio circula a altísima velocidad. Al intentar un sobrepaso por la derecha, el conductor de 36 años perdió el control y cruzó de carril. pic.twitter.com/uG8mZ9VnSR — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) May 13, 2026

El choque destruyó por completo los gabinetes de gas de las propiedades afectadas. Un operario de la empresa Litoral Gas explicó que "hubo afectación de la instalación interna", por lo cual procedieron a la clausura preventiva del suministro. En tanto, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó para restablecer la luz durante la jornada.