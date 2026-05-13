13 de mayo de 2026 Inicio
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Muerte en Rosario: perdió el control del auto, subió a la vereda y chocó contra dos casas

La víctima, identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, tenía 36 años. El choque destruyó por completo los gabinetes de gas de las propiedades afectadas, que se quedaron sin suministro y sin electricidad.

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Así quedó el vehículo tras el choque.

Así quedó el vehículo tras el choque.

Un conductor de 36 años murió este miércoles tras perder el control de su Fiat Palio e impactar contra el frente de dos casas en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió a las 5:20 de la madrugada en avenida San Martín al 2900, cuando el vehículo cruzó hacia el carril contrario a gran velocidad, subió a la vereda y se estrelló contra las viviendas.

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La víctima, identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, fue extraída del habitáculo por los bomberos, que cortaron la carrocería del automóvil. Personal del SIES trasladó al conductor en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Poco después, los médicos confirmaron su deceso a causa de politraumatismos graves.

Dos filmaciones de la red de videovigilancia municipal registraron la secuencia del accidente. Una de las cámaras captó el momento exacto en el que el rodado se desvió de su trayectoria tras cruzar la calle Amenábar. Estas pruebas quedaron a disposición de los peritos para determinar los motivos que provocaron la pérdida de control del vehículo.

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El choque destruyó por completo los gabinetes de gas de las propiedades afectadas. Un operario de la empresa Litoral Gas explicó que "hubo afectación de la instalación interna", por lo cual procedieron a la clausura preventiva del suministro. En tanto, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó para restablecer la luz durante la jornada.

Cuatro familias sufrieron las consecuencias directas de la colisión en sus hogares. Uno de los vecinos damnificados relató que el impacto "nos arrancó medidor de agua, de gas, de electricidad, todo". Otra habitante del sector manifestó su preocupación ante el riesgo de la situación: "Tenemos miedo por el gas y la luz, que es lo más peligroso".

El operativo de emergencia obligó al corte total del tránsito en la zona hasta las 8. Una pareja de adultos mayores permaneció encerrada en su domicilio debido a que la estructura metálica del choque bloqueó su puerta de acceso. Las autoridades mantuvieron la restricción vehicular hasta la remoción del rodado y los escombros.

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