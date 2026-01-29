Una argentina se volvió viral tras mostrar cómo vive en Alemania y la diferencia clave que hay entre los transportes públicos La historia volvió a poner sobre la mesa cómo pequeños detalles de la vida diaria pueden convertirse en un verdadero shock cultural para quienes deciden emigrar. Por + Seguir en







El video que se vializó de la argentina viviendo en Alemania que extraña el tranporte público

Una argentina se volvió viral al comparar el transporte público de Alemania con el de Argentina.

Dijo que extraña mucho los colectivos argentinos y que el sistema local es “un lujo”.

Criticó que en Alemania los colectivos pasan cada mucho tiempo y no siempre hay líneas directas. Destacó la frecuencia y la buena onda de los choferes en Buenos Aires.

Elogió especialmente la forma de manejar de los colectiveros argentinos, sobre todo en el Metrobús. Vivir en otro país no solo implica adaptarse a un nuevo idioma o a otras costumbres, sino también descubrir diferencias cotidianas que, muchas veces, sorprenden más de lo esperado. En las últimas horas, una argentina se volvió viral en redes sociales tras mostrar cómo es su vida en Alemania y señalar un detalle muy concreto que marcó un fuerte contraste con lo que estaba acostumbrada en su país de origen: el funcionamiento del transporte público.

A través de un video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, la joven contó en TikTok su experiencia usando trenes, subtes y tranvías en distintas ciudades alemanas, y explicó por qué el sistema le resultó tan distinto al argentino. Más allá de la infraestructura o la tecnología, puso el foco en una diferencia clave que, según aseguró, cambia por completo la forma en que las personas se mueven todos los días.

Qué reveló la joven argentina que vive en Alemania y comparó el transporte público Argentina viviendo en Alemania Mientras recorría una ciudad de Alemania, Giselle (@gisellemicaela13), creadora del video que se volvió viral, contó qué es lo que más la incomoda del sistema de colectivos y lo comparó con el de Argentina. “No se imaginan cuánto extraño el transporte público de allá. El de Argentina es un lujo, es espectacular, hay que valorarlo más”, comentó al comienzo de su relato.

Después explicó cuál es, para ella, el principal problema del transporte alemán: “Acá quiero tomarme un colectivo y pasa cada 40 minutos, y a veces ni siquiera hay una línea que me lleve directo a donde quiero ir”. En contraposición, destacó cómo funciona en Buenos Aires: “Allá pasan mucho más seguido y, además, subís y los choferes suelen ser re buena onda”.