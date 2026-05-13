Mar del Plata: investigan la muerte de un marinero a bordo de un buque pesquero Matías Oscar Vilchez falleció tras 17 horas de agonía y luego de pedir asistencia a la tripulación. La Justicia Federal inició una causa por "abandono de persona seguido de muerte" contra el capitán del buque y un médico de Prefectura. Por + Seguir en







Matías Oscar Vilchez tenía 37 años.

La Justicia Federal inició una causa por "abandono de persona seguido de muerte" contra Diego Sebastián Bosich, capitán del buque Don Nicola, y un médico de Prefectura Naval tras el deceso del marinero Matías Oscar Vilchez. El hecho ocurrió el pasado 25 de abril a 27 millas de la costa, cuando la víctima, de 37 años, falleció en su camarote luego de presentar un cuadro de hemorragia digestiva grave y síntomas neurológicos.

El 24 de abril, Vilchez manifestó fuertes dolores en el pecho y solicitó asistencia a la tripulación. Tras una consulta radial, el médico de Prefectura indicó el tratamiento inicial y el regreso inmediato de la embarcación a puerto ante la sospecha de un cuadro sincopal. Sin embargo, el estado del marinero empeoró durante la noche y no se adoptaron medidas eficaces para su evacuación o cuidado profesional.

A través de la red Wi-Fi del barco, el tripulante mantuvo contacto con su esposa mediante audios en los que expresó su desesperación. Entre los mensajes enviados, el hombre llegó a redactar: "Me estoy muriendo. Que manden helicóptero". Según la querella, Vilchez pasó gran parte de la noche solo y habría recibido malos tratos y burlas por parte de otros integrantes de la tripulación durante su desmejora física.

El abogado de la familia, Leandro Laserna, sostuvo que la muerte se produjo tras 17 horas de agonía. El letrado afirmó que, de haberse cumplido la orden de retorno, el buque habría demorado entre tres y cinco horas en llegar a tierra firme. "No queremos que haya más otro Matías. Todo se hizo muy mal y no debe volver a repetirse algo así", sentenció Laserna ante la prensa local.

La autopsia determinó que el deceso fue consecuencia de un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar. El fiscal Carlos Martínez ordenó peritajes adicionales para contrastar este diagnóstico con el informe preliminar realizado en altamar. El médico investigado fundamenta su defensa en la orden de regreso inmediato que emitió una vez que tomó conocimiento de la gravedad del cuadro.