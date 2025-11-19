Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita El Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicó la máxima prohibición de concurrencia a estadios (48 meses) a los dos hermanos que protagonizaron el violento robo en Villa Crespo. Además de la restricción administrativa, los agresores enfrentan una causa penal por "robo y lesiones". Por







Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea

El violento ataque, que ocurrió la noche del viernes pasado en Villa Crespo, en el que dos hinchas de Atlanta agredieron y robaron una camiseta de Chacarita Juniors a dos hermanos, tuvo una rápida y ejemplar respuesta por parte del Estado. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la sanción máxima a los agresores: la prohibición de ingreso a todos los estadios de fútbol por el plazo de 48 meses.

La Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos aplicó rápidamente la medida, en simultaneo a la investigación penal, y demostró una tolerancia cero ante la violencia barrabrava fuera de los estadios. Los detenidos, identificados como Gastón L. y Martín L., de 33 y 32 años y vecinos de la zona, y quedaron, inmediatamente, en la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos.

hinchas de atlanta Dos hinchas de Atlanta golpearon a un joven en Villa Crespo solo porque vestía la camiseta de Chacarita Juniors, el histórico rival del "Bohemio" La causa penal avanza en la Justicia Además de la veloz restricción administrativa, los hermanos detenidos enfrentan ahora una seria causa penal por los delitos de "robo y lesiones". El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de la jueza María Provítola.

El brutal incidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad en la esquina de Scalabrini Ortiz y Juan Ramírez de Velasco, mostró cómo los dos hombres atacaron sin mediar palabra a las víctimas, causándoles heridas cortantes y traumatismo de cráneo.

Tras la detención, el Club Atlético Atlanta recibió la notificación sobre la resolución, en un claro mensaje de que los actos de violencia son castigados con la prohibición máxima de ingreso a las canchas.