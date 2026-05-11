11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Santa Cruz: una fuerte explosión en una vivienda provocó la muerte de un bebé y dos adultos

Una vivienda de la localidad santacruceña quedó destruida tras una explosión seguida de un incendio. El Gobierno provincial desplegó un operativo de emergencia y continúan las tareas de rescate.

Por

Tragedia en Santa Cruz: fuerte explosión en vivenda provocó la muerte de un bebé y dos adultos

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió durante la noche del domingo a una vivienda de la localidad de Perito Moreno, en el norte de la provincia de Santa Cruz. El hecho dejó varios heridos y, de acuerdo con información preliminar, al menos tres personas fallecidas.

un hombre fue atacado por un vecino con un machete y esta en terapia intensiva
Te puede interesar:

Un hombre fue atacado por un vecino con un machete y está en terapia intensiva

El siniestro ocurrió en un complejo habitacional y las primeras versiones apuntan a una presunta fuga de gas como origen de la explosión. En el lugar continuaban trabajando efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia para remover escombros y asistir a los afectados.

Según medios locales, entre las víctimas fatales habría un bebé de dos meses y dos adultos mayores. Además, varias personas fueron trasladadas de urgencia al hospital local con quemaduras y lesiones de distinta gravedad.

Ante la magnitud del hecho, el gobierno de Santa Cruz ordenó un operativo especial de asistencia. Equipos de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación fueron movilizados para colaborar con las tareas de emergencia y brindar contención a las familias afectadas.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el Gobierno provincial, cuatro menores y tres adultos recibieron atención médica inmediata. Una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en la localidad de Las Heras por la gravedad de sus heridas, mientras que tres niños fueron trasladados al hospital zonal de Caleta Olivia para tratamientos especializados.

En paralelo, las autoridades informaron que se mantenía un intenso operativo de búsqueda debido a que todavía había personas desaparecidas entre los restos de la vivienda derrumbada.

También se habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para asistir a vecinos de casas linderas que sufrieron daños por la explosión y el avance de las llamas. Personal de Servicios Públicos y de la empresa Distrigas trabajaba junto a los bomberos en la zona afectada.

El Gobierno santacruceño expresó su pesar por la tragedia y aseguró que continuará acompañando a las familias mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La policía desmanteló una red delictiva con arsenal y herramientas de efracción. 

Cayó la banda de "Los Cerrajeros": tenían 150 llaves duplicadas y un botín con objetos de lujo

El hospital donde fue tratado Ángel.

Sorpresivo giro en el caso Ángel: la Justicia sumó nuevas pericias que apuntan a una enfermedad

play

Conmoción en Los Polvorines: quién es el hombre que asesinó a una mujer y abusó de una nena

El colorista Abel Guzmán disparó y mató a su compañero Germán Medina.

Condenaron a Abel Guzmán a 20 años de prisión por el asesinato del peluquero Germán Medina

Ciudad de Buenos Aires: apedreó una pizzería y terminó fue condenado a prisión en menos de 24 horas

Ciudad de Buenos Aires: apedreó una pizzería y terminó fue condenado a prisión en menos de 24 horas

El hecho se produjo en Mendoza.

Tragedia en Mendoza: un motociclista murió aplastado por la caída de un árbol

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

El Eternauta fue la gran vencedora de la gala, mientras Francella fue reconocido por su trayectoria y Belén por su aporte social.
play

Los argentinos arrasaron en los Premios Platino: El Eternauta, Belén y Guillermo Francella se consagraron en México

Maluma y Susana Gómez esperan otro hijo. 

Maluma anunció en redes sociales que será papá por segunda vez

¿Cuál fue el dato que se filtró de Yipio de Gran Hermano y por qué generó debate?.

Cuál fue el dato que se filtró de Yipio de Gran Hermano y por qué generó debate

últimas noticias

Nuevo aumentos de trenes y colectivos: el Gobierno analiza subas de hasta el 18%

Nuevo aumentos de trenes y colectivos: el Gobierno analiza subas de hasta el 18%

Hace 6 minutos
En la previa de la Marcha Federal Universitaria, la UBA dará clases públicas en varias de sus facultades

En la previa de la Marcha Federal Universitaria, la UBA dará clases públicas en varias de sus facultades

Hace 17 minutos
play

Tragedia en Santa Cruz: una fuerte explosión en una vivienda provocó la muerte de un bebé y dos adultos

Hace 46 minutos
El frío se mantendrá al menos por varios días.

Alerta por frío extremo, vientos y nevadas: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas

Hace 51 minutos
Bob Marley murió a los 36 años.

De un asesinato de la CIA a la gangrena: los mitos sobre la muerte de Bob Marley

Hace 56 minutos