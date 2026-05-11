Una vivienda de la localidad santacruceña quedó destruida tras una explosión seguida de un incendio. El Gobierno provincial desplegó un operativo de emergencia y continúan las tareas de rescate.

Tragedia en Santa Cruz: fuerte explosión en vivenda provocó la muerte de un bebé y dos adultos

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió durante la noche del domingo a una vivienda de la localidad de Perito Moreno , en el norte de la provincia de Santa Cruz. El hecho dejó varios heridos y, de acuerdo con información preliminar, al menos tres personas fallecidas.

Un hombre fue atacado por un vecino con un machete y está en terapia intensiva

El siniestro ocurrió en un complejo habitacional y las primeras versiones apuntan a una presunta fuga de gas como origen de la explosión. En el lugar continuaban trabajando efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia para remover escombros y asistir a los afectados.

Según medios locales, entre las víctimas fatales habría un bebé de dos meses y dos adultos mayores. Además, varias personas fueron trasladadas de urgencia al hospital local con quemaduras y lesiones de distinta gravedad.

Ante la magnitud del hecho, el gobierno de Santa Cruz ordenó un operativo especial de asistencia. Equipos de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación fueron movilizados para colaborar con las tareas de emergencia y brindar contención a las familias afectadas.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el Gobierno provincial, cuatro menores y tres adultos recibieron atención médica inmediata. Una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en la localidad de Las Heras por la gravedad de sus heridas, mientras que tres niños fueron trasladados al hospital zonal de Caleta Olivia para tratamientos especializados.

En paralelo, las autoridades informaron que se mantenía un intenso operativo de búsqueda debido a que todavía había personas desaparecidas entre los restos de la vivienda derrumbada.

También se habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para asistir a vecinos de casas linderas que sufrieron daños por la explosión y el avance de las llamas. Personal de Servicios Públicos y de la empresa Distrigas trabajaba junto a los bomberos en la zona afectada.

El Gobierno santacruceño expresó su pesar por la tragedia y aseguró que continuará acompañando a las familias mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro.