8 de mayo de 2026 Inicio
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Conmoción en Los Polvorines: quién es el hombre que asesinó a una mujer y abusó de su hija de 9 años

Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, es vecino y amigo de la madre de la menor. Logró escapar luego de cometer los hechos y es buscando intensamente por la Policía.

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El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas. 

Crece la conmoción en Los Polvorines por el asesinato de una mujer y el abuso a su hija de 9 años por parte de un hombre que sigue prófugo y es buscado intensamente por la Policía. El sospechoso fue identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, quien es vecino y amigo de la madre de la menor y logró escapar luego de presuntamente cometer los aberrantes hechos.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100 y la víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres. Según los reportes policiales, el agresor habría ingresado a la casa a través de una ventana mientras las víctimas dormían. La niña relató posteriormente que el atacante comenzó a manosearla, momento en el que su madre advirtió la situación e intervino desesperadamente para protegerla.

En medio del forcejeo, el delincuente atacó a Cáceres y le efectuó dos puñaladas, causándole heridas fatales en el cuello y la cabeza que terminaron con su vida en el acto.

los polvorines

Tras la agresión, la pequeña logró escapar de la vivienda bajo la lluvia para pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron al 911. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas encontraron el cuerpo de Yolanda en el suelo de la propiedad.

Vecinos del barrio se manifestaron con carteles en la puerta de la propiedad y con mensajes en redes sociales exigiendo justicia por la madre y la menor.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien se especializa en casos de violencia familiar y de género.

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