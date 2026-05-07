7 de mayo de 2026 Inicio
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Condenaron a Abel Guzmán a 20 años de prisión por el asesinato del peluquero Germán Medina

El hombre, que fue registrado por las cámaras del local y confesó el crimen al comenzar el juicio, recibió la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°24 por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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El colorista Abel Guzmán disparó y mató a su compañero Germán Medina.

El colorista Abel Guzmán disparó y mató a su compañero Germán Medina.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 condenó a 20 años de prisión al peluquero Abel Guzmán en la última audiencia del juicio por el crimen de su colega y compañero de trabajo, Germán Medina. El violento episodio, que quedó grabado en las cámaras de la peluquería de Facundo Verdini, en el barrio de Recoleta, ocurrió el 20 de marzo de 2024.

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Este jueves se conoció la sentencia contra Guzmán por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según indicó Infobae, y de acuerdo a lo establecido en el proceso penal, los argumentos del fallo se conocerán el próximo 14 de mayo.

Guzmán había confesado el crimen apenas comenzado el juicio. En ese entonces, el imputado justificó su ataque por el reclamo de una presunta deuda millonaria y el miedo a perder su empleo. Sobre el hecho, Verdini, dueño del local, recordó que la víctima había regresado de comprar cervezas, como lo hacían habitualmente tras el cierre del local, cuando el atacante se violentó y comenzó con la agresión.

Verdini y Medina (1)
Facundo Verdini, dueños de la peluquería en Recoleta y Germán Medina, la víctima del disparo de Abel Guzmán, condenado a 20 años de prisión.

Facundo Verdini, dueños de la peluquería en Recoleta y Germán Medina, la víctima del disparo de Abel Guzmán, condenado a 20 años de prisión.

Tal como lo grabaron las cámaras del lugar, el acusado increpó a Verdini sobre supuestos reclamos pendientes y, en paralelo, exhibió un arma de fuego. "Nos repetía que nos iba a volar la cabeza a todos", mencionó el testigo y propietario del local, que formó parte de la querella, en su declaración frente a los jueces.

Familiares de la víctima, también querellantes del caso, que estuvieron presentes en la sala durante la última audiencia, habían mostrado su impotencia cuando, en jornadas anteriores, el acusado intentó demostrar que actuó bajo una emoción violenta del momento. "Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias", manifestó Guzmán días atrás.

La hermana de la víctima se encontraba junto a su madre, quien, en reiteradas ocasiones, señaló que su hijo le había comentado sobre las quejas de distintas clientas por el fuerte olor a formol dentro de la peluquería. En ese sentido, Verdini aclaró durante el juicio que, a pesar de los avisos, Guzmán no respetaba las normas del local. "Hacía cosas para hinchar, para fastidiar a todos. Le saqué la llave y le prohibí usar formol, pero seguía", relató Verdini.

A todo esto, se sumó que el victimario estuvo prófugo de la justicia tras ejecutar a Medina y, al no encontrar a Verdini, escaparse de la peluquería. Desde ese momento, Guzmán se movió por distintas zonas del Gran Buenos Aires por 70 días, hasta que fue capturado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en Paso del Rey, tras un dato aportado por un testigo de identidad reservada.

Abel Guzmán
Abel Guzmán mató a Germán Medina en una peluquería de Recoleta en marzo de 2024.

Abel Guzmán mató a Germán Medina en una peluquería de Recoleta en marzo de 2024.

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