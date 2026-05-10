10 de mayo de 2026 Inicio
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Cayó la banda de "Los Cerrajeros": tenían 150 llaves duplicadas y un botín con objetos de lujo

Tres hombres de diferentes nacionalidades, expertos en entraderas sin violencia, fueron capturados tras una serie de allanamientos en CABA y en el conurbano bonaerense.

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La policía desmanteló una red delictiva con arsenal y herramientas de efracción. 

La policía desmanteló una red delictiva con arsenal y herramientas de efracción. 

La Policía de la Ciudad desmanteló una red delictiva que realizaba entraderas sin violencia. La banda de "Los Cerrajeros" cayó tras una serie de allanamientos realizados en CABA y en el conurbano bonaerense. Tres hombres de diferentes nacionalidades quedaron detenidos y se incautó un botín de lujo: joyas, relojes, dinero extranjero, armas de fuego y herramientas de efracción, además de otros elementos vinculados a la logística criminal.

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La organización compuesta por dos ciudadanos argentinos y uno paraguayo, se dedicaba a irrumpir en viviendas valiéndose de sus conocimientos en cerrajería. Tenían más de 150 llaves duplicadas, lo que les permitía ingresar sin dejar señales de violencia. Tras una serie de allanamientos y un asalto ocurrido en marzo de 2021 en un departamento ubicado en la calle Posadas al 1600 en Recoleta, se pudo dar con los delincuentes.

La pesquisa, dirigida por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 48 junto al juez Mariano Iturralde, pudo enlazar ese suceso con otros escruches perpetrados durante 2025 y 2026 y permitió avanzar con los allanamientos en el barrio de Monserrat y en las localidades de Ezeiza y Florencio Varela.

La banda de Los Cerrajeros

Como resultado de los allanamientos, autoridades policiales detuvieron a tres hombres y confiscaron un importante arsenal junto con bienes de alto valor: armas de fuego, una réplica, municiones, un sofisticado duplicador de llaves, además de joyas, relojes de lujo y dinero en efectivo proveniente de nueve países.

En los allanamientos también se encontraron sogas, escaleras, precintos y herramientas utilizadas para ingresar a las viviendas sin ser detectados.

Según trascendió de fuentes policiales, los acusados cuentan con un marcado historial delictivo. El cabecilla, argentino de 48 años, acumula 14 antecedentes por robos, estafas y narcotráfico, mientras que su cómplice paraguayo registra cinco causas vinculadas a la venta de drogas. Los tres quedaron a disposición de la Justicia, que investiga si el material incautado corresponde a otros delitos aún no denunciados.

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