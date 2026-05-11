Pesadilla en González Catán: cuatro delincuentes atacaron a martillazos a un hombre delante de su hijo de 4 años

Una familia vivió una madrugada de terror el pasado viernes, cuando cuatro ladrones armados y encapuchados irrumpieron en su casa en busca de oro y dólares. Al no encontrar lo que pretendían, la violencia escaló.

Una familia de González Catán vivió una madrugada de terror el pasado viernes, cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en su casa, golpearon salvajemente al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y a su hijo de 4 años , en un violento asalto que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Dos de los ladrones, menores de edad, fueron detenidos, mientras que los otros dos están prófugos.

Natalia, víctima del salvaje episodio, contó a la cronista de C5N Mariela López Brown que "mi pareja estaba durmiendo y yo estaba despierta, no podía dormir porque ya vengo con esto del robo anterior hace dos años" . "Recién cuando me acomodé pasó de nuevo, así que otra vez volvemos al mismo trauma y mi hijo lo mismo, está superasustado", expresó.

Aquella madrugada del horror, ella estaba despierta, mientras que su pareja y su hijo dormían. "Empecé a escuchar pasos arriba del techo y me parecía raro. 'Los perros no son', dije. Cuando miro la cámara, ya era muy tarde, ya estaban saltando a mi patio, vi los pies ya por saltar y lo despierto a mi pareja lo más rápido que puedo y él se levanta, cuando llega a la puerta, la puerta ya se abrió", relató.

"Él hizo fuerza y la cerró de nuevo, pero ya estaba rota, él solamente estaba atajando con su peso mientras ellos pateaban violentamente. Creo que estuvo un minuto y medio o dos atajando la puerta hasta que vio que estaban apuntando el arma y ahí se corrió", prosiguió. Fue entonces que "mi instinto de madre fue ir corriendo a estar con mi hijo y cuidarlo a él". Mientras tanto, los delincuentes pedían oro y dólares. "En mi casa, que no voy a tener eso ni en pedo, no teníamos ni efectivo" , remarcó Natalia.

Crónica de una madrugada de horror en González Catán

"Teníamos $50 mil que se hizo en el día en el kiosco con cambio, que juntaron en bolsas negras, hasta billetes de $100 juntaron. Era el único efectivo que había. Mientras tanto le pegaban a mi pareja, le dieron con el martillo dos veces, lo ataron con cinta en manos y pies y le pegaron fuerte porque le estaban preguntando dónde estaba la plata. 'Decime dónde está porque si no te pego un tiro o le pego un tiro a tu hijo y a tu pareja', decían", continuó.

Enseguida, todo recrudeció: "Gatillaron. Así que esto podría haber sido peor. No salió ninguna bala, un Dios aparte, no sé, pero fue un milagro, la verdad. Después, cuando lo tenían a él atado en el piso, cada vez que pasaban por al lado de él le pegaban patadas".

Mientras se llevaban ropa y otros objetos en bolsas, rompieron el televisor a martillazos. "La cámara estaba puesta en la tele, vieron las cuatro cámaras ahí y ellos pensaron, 'Bueno, rompo la tele y no graba más'. Es la ignorancia que tienen", detalló.

menores detenidos González Catán robo mayo 2026 Los menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza. Policía Bonaerense

Natalia había alcanzado a marcar el 911 pero no llegó a hablar. "Escucho que me atienden, dije 'Hola' y ya lo empujaron a mi pareja, ya estaba en el piso. Pasó rapidísimo, pero fueron 20 o 25 minutos que estuvieron acá dentro. Y eso se hizo una hora y se hizo eterno, con un chabón apuntándome a mí y mi hijo, la desesperación de que yo tenía, mi pareja estaba atada, me podían hacer cualquier cosa. Y yo estaba sola, indefensa", describió.

"Ojalá que se haga justicia y que detengan a los otros dos, que no suelten a los menores porque los menores son los peores, ellos vienen a matar. Los grandes eran más tranquilitos, pero los más jóvenes estaban para cualquier cosa. Ojalá que no los suelten, pido por favor. Me dijeron a mí que los papás del chico de 16 creo son de buena familia. Si son de buena familia, no dejen que lo suelten. Son chicos que hacen mal a la sociedad", subrayó.

"Había un nene de cuatro años que estaba llorando pidiendo por su papá y no lo escuchaban, le apuntaban con un arma. El chico de 16 estaba apuntando con un arma a un nene de cuatro. ¿Qué le puede hacer un nene de cuatro? Me dejaron a mi hijo traumado, se hace pis, se asusta, está histérico y como madre me rompe el corazón. No me importa el celular, obviamente no tenía que pasar, pero a mí me rompe el corazón mi hijo que es chico, que tiene que pasar por esto, en un barrio donde todos deberíamos de ser unidos, esto no tiene que pasar. No tendríamos que vivir encerrados nosotros, ellos tienen que estar encerrados. ¿Por qué una plaza tiene que ser de los chorros y no de los chicos? Es muy injusto como vivimos", concluyó.