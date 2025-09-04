El viernes 26 de septiembre será feriado y habrá fin de semana largo: quiénes lo podrán disfrutar Dos localidades conmemorarán sus aniversarios fundacionales con asueto local. La medida será obligatoria para empleados públicos y opcional para el sector empresarial. Por







El calendario laboral de septiembre 2025 presentará una configuración especial con múltiples asuetos locales distribuidos a lo largo del mes en la Provincia de Buenos Aires. Aunque no existen feriados nacionales programados para este período, dieciocho municipios bonaerenses implementarán jornadas no laborables por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, destacándose particularmente el viernes 26 de septiembre que beneficiará a dos localidades específicas.

Esta concentración de festividades locales durante septiembre convierte al mes en una oportunidad para aprovechar y realizar turismo interno siguiendo estas celebraciones comunitarias en territorio bonaerense. Las conmemoraciones se extienden desde principios hasta finales del mes, permitiendo que diferentes comunidades honren sus tradiciones históricas y religiosas de manera escalonada, lo que favorece la distribución del impacto económico y turístico en la región.

La implementación de estos asuetos municipales sigue el esquema tradicional en nuestro país donde cada localidad tiene autonomía para establecer sus propios días no laborables en función de fechas significativas para su identidad cultural. El impacto directo recae sobre la administración pública local y el Banco Provincia, mientras que el sector privado mantiene la prerrogativa de adherirse voluntariamente según sus necesidades operativas.

Carmen de Areco, escapadas Instagram @carmendearecoturismo Por qué será feriado el 26 de septiembre y quiénes tendrán fin de semana largo en 2025 El viernes 26 de septiembre constituirá una jornada de asueto para dos municipios bonaerenses que conmemorarán sus respectivos aniversarios fundacionales: Maipú y Carmen de Areco. Estas localidades establecieron esta fecha como día no laborable para celebrar los hitos históricos que marcaron el establecimiento de sus comunidades, permitiendo que los habitantes participen plenamente de las actividades conmemorativas programadas.

La modalidad de aplicación del asueto seguirá el protocolo estándar para celebraciones municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública local y las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones gozarán obligatoriamente del descanso, asegurando la suspensión completa de servicios administrativos y bancarios oficiales durante la jornada festiva.

Para el ámbito empresarial privado, la adhesión al feriado local permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Esta flexibilidad permite que las compañías evalúen la conveniencia operativa de suspender sus actividades mientras respetan el significado cultural de la celebración para las comunidades involucradas. El mes de septiembre también registrará asuetos en otras fechas para diferentes municipios: General Arenales celebrará el 6 de septiembre, San Pedro el 8, San Fernando el 9, Lomas de Zamora el 10, Exaltación de la Cruz el 14, Dolores el 15, Laprida el 16, y un grupo de siete localidades (Tres de Febrero, General Lavalle, Merlo, Mercedes, General Guido, Chascomús y Colón) compartirán el 24 de septiembre. Finalmente, Rivadavia y Almirante Brown cerrarán el mes con asuetos el 30 de septiembre. Maipú Buenos Aires Wikipedia Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 21 de noviembre