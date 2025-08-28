28 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno definió qué ocurrirá con los feriados nacionales que caigan en fin de semana

El Ejecutivo reglamentó la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos para zanjar una cuestión que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente.

La Jefatura de Gabinete definirá el destino de los feriados trasladables que caigan en fin de semana.

El Gobierno reglamentó la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, para definir qué ocurrirá cuando los días festivos trasladables caigan en sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

La medida se implementó a través del Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Si bien la citada ley no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo, no puede interpretarse que en estos supuestos dichos feriados deban ser considerados inamovibles, porque ello desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador. A efectos de completar ese vacío legal, honrando la condición de feriados trasladables prevista por dicho legislador para tales casos, corresponde establecer los medios concretos que permitan llevar a la práctica el eventual traslado de los feriados en cuestión", señala el texto en los considerandos

Qué ocurrirá con los feriados nacionales que caigan en fin de semana

En su artículo 1°, el decreto establece que "los feriados nacionales trasladables conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 27.399, cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación".

Para ello, precisamente, designó como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, que deberá definir en cada caso.

