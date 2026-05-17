17 de mayo de 2026 Inicio
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Video: así se robaron un camión de un yacimiento petrolero en Vaca Muerta

El sistema de videovigilancia captó los rostros de los delincuentes. La firma Sitec Ingeniería ofrece una recompensa de $2.000.000 a cambio de información para recuperar el vehículo.

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Los delincuentes quedaron filmados.

Los delincuentes quedaron filmados.

Tres delincuentes robaron un camión con materiales este domingo a la madrugada en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, en la zona de Vaca Muerta cercana a la ciudad de Centenario, en Neuquén. La firma damnificada, Sitec Ingeniería, ofrece una recompensa de $2.000.000 a cambio de información certera sobre el vehículo.

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El hecho delictivo sucedió en un predio ubicado en las inmediaciones de la Ruta 51, un área donde opera la compañía Pan American Energy. Los ladrones ingresaron al sector y se apoderaron del rodado de manera rápida.

Las cámaras de video instaladas en el habitáculo registraron el accionar de la banda desde el primer momento. El sistema de videovigilancia captó los rostros de los implicados hasta que uno de los autores se quitó un pasamontañas para obstruir de forma manual el lente de la cámara.

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Los asaltantes iniciaron la huida a marcha lenta a través de una de las picadas internas del yacimiento. Pocos metros después, la banda aceleró el transporte y escapó a gran velocidad hacia otro extremo de la región petrolera.

Representantes de la empresa afectada acudieron a la Comisaría N° 52 de Centenario para radicar la denuncia penal correspondiente. El personal policial de la jurisdicción inició las actuaciones para investigar las identidades de los sospechosos y dar con su paradero.

En paralelo a la pesquisa oficial, los directivos de la firma damnificada difundieron la búsqueda mediante las redes sociales. El incentivo económico apunta a recolectar datos útiles que permitan recuperar la unidad pesada a la brevedad.

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