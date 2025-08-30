30 de agosto de 2025 Inicio
Cuáles son los feriados que habrá en Buenos Aires durante septiembre 2025

Esta vez, además de la ausencia de días no laborables en todo el país, algunas localidades sumarán jornadas de descanso por razones particulares.

Los Feriados en el mes de septiembre 2025 llegan para aliviar las jornadas laborales de miles de personas

El calendario de septiembre 2025 trae novedades para Buenos Aires que pueden cambiar el ritmo del mes, aunque no se trate de Feriados de alcance nacional. Una de esas jornadas se basa en celebraciones o conmemoraciones locales, y solo afecta a cierto municipio, mientras que también existen dos días no laborables vinculados al Año Nuevo Judío.

Las autoridades locales establecieron diferentes modalidades de aplicación según el sector.
Septiembre 2025 tendrá un "superferiado": cuál es la celebración

Por otro lado, hay al menos un día adicional que se traslada y tiene impacto en sectores específicos, como el comercio. Estas particularidades generan una pregunta clave: ¿Cuáles son exactamente los días que cambian la rutina habitual del mes?

Qué feriados tendrá Buenos Aires en septiembre 2025

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

En Buenos Aires, serán dieciocho los municipios que tedndrán Feriados extra en el mes de septiembre:

  • Gral. Arenales: 6 de septiembre (aniversario fundacional)
  • San Pedro: 8 de septiembre (patronal)
  • San Fernando: 9 de septiembre (patronal)
  • Lomas de Zamora: 10 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Exaltación de la Cruz: 14 de septiembre (aniversario fundacional y patronal)
  • Dolores: 15 de septiembre (patronal)
  • Laprida: 16 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Tres de Febrero: 24 de septiembre (patronal)
  • Gral. Lavalle: 24 de septiembre (patronal)
  • Merlo: 24 de septiembre (patronal)
  • Mercedes: 24 de septiembre (patronal)
  • Gral. Guido: 24 de septiembre (patronal)
  • Chascomús: 24 de septiembre (patronal)
  • Colón: 24 de septiembre (patronal)
  • Maipú: 26 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Carmen de Areco: 26 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Rivadavia: 30 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Almirante Brown: 30 de septiembre (aniversario fundacional)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 12 de febrero: Carnaval.
  • 13 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 29 de marzo: Viernes Santo.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
