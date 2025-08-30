Cuáles son los feriados que habrá en Buenos Aires durante septiembre 2025

El calendario de septiembre 2025 trae novedades para Buenos Aires que pueden cambiar el ritmo del mes, aunque no se trate de Feriados de alcance nacional. Una de esas jornadas se basa en celebraciones o conmemoraciones locales, y solo afecta a cierto municipio, mientras que también existen dos días no laborables vinculados al Año Nuevo Judío.
Por otro lado, hay al menos un día adicional que se traslada y tiene impacto en sectores específicos, como el comercio. Estas particularidades generan una pregunta clave: ¿Cuáles son exactamente los días que cambian la rutina habitual del mes?
Qué feriados tendrá Buenos Aires en septiembre 2025
En Buenos Aires, serán dieciocho los municipios que tedndrán Feriados extra en el mes de septiembre: