El clima del fin de semana largo de octubre 2026 termina mejor de lo que empezó: cómo estará El frío, las lluvias y el viento marcaron el inicio del descanso, pero las condiciones prometen mejorar. Por Agregar C5N en









Así estará el clima durante el fin de semana largo de octubre. Freepik

El fin de semana largo comenzó con frío, lluvias y fuertes ráfagas de viento.

El domingo se espera una mejora del tiempo, con temperaturas de hasta 19 grados.

El lunes feriado tendrá condiciones estables y sin precipitaciones.

La semana continuará con temperaturas frescas y pocas probabilidades de lluvia. El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó varios cambios durante el fin de semana largo de octubre, con temperaturas bajas, cielo inestable y lluvias que complicaron parte de las jornadas. Sin embargo, el panorama irá mejorando hacia el cierre del descanso, con menos probabilidades de precipitaciones y condiciones más favorables para las actividades al aire libre.

Durante el viernes 9, el frío y la lluvia marcaron el comienzo del período de descanso, con temperaturas de entre 12 y 16 grados. El sábado 10, en tanto, las precipitaciones continuaron durante la madrugada y se mantuvo la inestabilidad durante buena parte del día. La temperatura osciló entre los 13 y los 17 grados, mientras que las ráfagas de viento del sur alcanzaron valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El comienzo del fin de semana largo estuvo marcado por la presencia de nubes y lloviznas. Tiempo Para este domingo 11, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas del AMBA. La jornada tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 19, con una probabilidad de lluvias de apenas entre el 0% y el 10%. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, en un cierre de fin de semana que se perfila más estable que los días anteriores.

Así continúa el clima del fin de semana largo de octubre 2026 El lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, continuará la mejora del tiempo en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada sin lluvias, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18. El viento será leve, por lo que se espera un cierre del fin de semana largo con condiciones más estables para quienes quieran aprovechar el día de descanso.

Para el martes 13 y el miércoles 14, el pronóstico mantiene temperaturas frescas, con mínimas de entre 11 y 14 grados y máximas cercanas a los 18. En principio, no se esperan precipitaciones y el cielo se presentará parcialmente nublado. El jueves 15, en tanto, los valores térmicos podrían ubicarse entre los 14 y los 19 grados, con condiciones estables y una probabilidad de lluvia de apenas 10%.

Así terminará el fin de semana largo y comenzará la semana. SMN De esta manera, la semana comenzará con un panorama más tranquilo que el registrado durante los primeros días del fin de semana largo. Aunque las temperaturas seguirán siendo frescas, la ausencia de lluvias prevista para buena parte de la semana favorecerá las actividades cotidianas al aire libre. De todos modos, será importante consultar las actualizaciones del SMN, ya que las condiciones pueden cambiar a medida que se acerquen las próximas jornadas.