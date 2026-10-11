11 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El clima del fin de semana largo de octubre 2026 termina mejor de lo que empezó: cómo estará

El frío, las lluvias y el viento marcaron el inicio del descanso, pero las condiciones prometen mejorar.

Por
Así estará el clima durante el fin de semana largo de octubre.

Así estará el clima durante el fin de semana largo de octubre.

Freepik
  • El fin de semana largo comenzó con frío, lluvias y fuertes ráfagas de viento.
  • El domingo se espera una mejora del tiempo, con temperaturas de hasta 19 grados.
  • El lunes feriado tendrá condiciones estables y sin precipitaciones.
  • La semana continuará con temperaturas frescas y pocas probabilidades de lluvia.

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó varios cambios durante el fin de semana largo de octubre, con temperaturas bajas, cielo inestable y lluvias que complicaron parte de las jornadas. Sin embargo, el panorama irá mejorando hacia el cierre del descanso, con menos probabilidades de precipitaciones y condiciones más favorables para las actividades al aire libre.

Advierten que se esperan más lluvias y que el río podría superar el límite de alerta.
Te puede interesar:

Concordia: crece la amenaza por la crecida del río Uruguay y prevén que el agua siga subiendo en los próximos días

Durante el viernes 9, el frío y la lluvia marcaron el comienzo del período de descanso, con temperaturas de entre 12 y 16 grados. El sábado 10, en tanto, las precipitaciones continuaron durante la madrugada y se mantuvo la inestabilidad durante buena parte del día. La temperatura osciló entre los 13 y los 17 grados, mientras que las ráfagas de viento del sur alcanzaron valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El comienzo del fin de semana largo estuvo marcado por la presencia de nubes y lloviznas.

El comienzo del fin de semana largo estuvo marcado por la presencia de nubes y lloviznas.

Para este domingo 11, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas del AMBA. La jornada tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 19, con una probabilidad de lluvias de apenas entre el 0% y el 10%. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, en un cierre de fin de semana que se perfila más estable que los días anteriores.

Así continúa el clima del fin de semana largo de octubre 2026

El lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, continuará la mejora del tiempo en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada sin lluvias, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18. El viento será leve, por lo que se espera un cierre del fin de semana largo con condiciones más estables para quienes quieran aprovechar el día de descanso.

Para el martes 13 y el miércoles 14, el pronóstico mantiene temperaturas frescas, con mínimas de entre 11 y 14 grados y máximas cercanas a los 18. En principio, no se esperan precipitaciones y el cielo se presentará parcialmente nublado. El jueves 15, en tanto, los valores térmicos podrían ubicarse entre los 14 y los 19 grados, con condiciones estables y una probabilidad de lluvia de apenas 10%.

Así terminará el fin de semana largo y comenzará la semana.

Así terminará el fin de semana largo y comenzará la semana.

De esta manera, la semana comenzará con un panorama más tranquilo que el registrado durante los primeros días del fin de semana largo. Aunque las temperaturas seguirán siendo frescas, la ausencia de lluvias prevista para buena parte de la semana favorecerá las actividades cotidianas al aire libre. De todos modos, será importante consultar las actualizaciones del SMN, ya que las condiciones pueden cambiar a medida que se acerquen las próximas jornadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Imagen satelital del huracán Isaías. 

El huracán Isaías deja al menos cuatro muertos tras tocar tierra en Estados Unidos

El pronóstico anticipa lluvias y viento para el comienzo del fin de semana largo, con una mejora de las condiciones hacia el domingo y el lunes.
play

Cómo sigue el clima en el fin de semana largo

Las lloviznas se mantendrán durante el día sábado. 

Se mantiene el bloqueo atmosférico en Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias

play

Impresionante crecida del río Uruguay en Concordia: el agua pasó los 11 metros de altura

Nuevo informe del Banco Mundial América Latina y el Caribe. 

El Banco Mundial alertó sobre los efectos de El Niño en la economía de América Latina y el Caribe

Más de 2.000 viviendas resultaron afectadas. 

Emergencia en Chile por un aluvión: el barro arrastró autos y colectivos

Rating Cero

Wanda Nara sorpredió con su nueva figura: la estricta dieta que siguió para bajar 10 kilos.

Wanda Nara encendió las redes con su nueva figura: el secreto de la polémica dieta de las Kardashian que siguió

Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.
play

Benjamín Vicuña sorprendió con un impactante video y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: el motivo

Wanda Nara contó cómo fue la experiencia de filmar escenas hot con Agustin Bernasconi.

Wanda Nara reveló intimidades de las escenas hot con Agustín Bernasconi y sorprendió con una confesión

Chloe Bello reveló un dato desconocido sobre la conversación que mantuvo con Matías Martin.

Chloe Bello destrozó a Matías Martin: reveló el audio que le envió y la actitud que terminó por desatar su furia

Barby Franco junto a su pequeña hija Sarah, de 3 años.

El gran susto de Barby Franco con su hija Sarah y la reacción de Fernando Burlando: "Quedé bloqueada"

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

últimas noticias

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en octubre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

Hace 14 minutos
En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV. 

León XIV, sobre su operación: "Me encomiendo a sus oraciones"

Hace 25 minutos
Qué son los nódulos pulmonares, cuáles son sus posibles causas y cómo se realiza una intervención para extraerlos.

La salud del papa León XIV: qué es un nódulo en el pulmón y qué tan compleja es su operación

Hace 36 minutos
play
Con esta victoria, Inter Miami continúa segundo en la MLS con 49 puntos.

Tras despedirse de la Selección, Messi volvió a brillar en Inter Mimi: metió dos goles en la victoria ante DC United

Hace 46 minutos
Es es el pueblo de España que ofrece trabajo y vivienda para mudarse.

Este pueblo de España ofrece un trabajo particular y vivienda para mudarse allí: cual es

Hace 56 minutos