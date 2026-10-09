Un sismo de 8 grados sacudió a Panamá y hay alerta por tsunami en la región

Un potente terremoto de 8,0 de la escala de Richter se sintió en Panamá y encendió la alarma de un posible tsunami en la región de Centroamérica y el Caribe.
El terremoto tuvo su foco en el sur del país centroamericano, se sintió en Costa Rica y obligó a evacuaciones preventivas. Estados Unidos emitió un aviso por posibles olas inmensas en las costas de Panamá y Colombia.
Un potente terremoto de 8,0 de la escala de Richter se sintió en Panamá y encendió la alarma de un posible tsunami en la región de Centroamérica y el Caribe.
El movimiento de la tierra -que se sintió también en Costa Rica- según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), activó enseguida un protocolo de emergencia con evacuaciones preventivas.
El epicentro del sismo a sólo 14 kilómetros de Pitaloza Arriba, una zona rural ubicada en el sur del territorio panameño, y a pesar de la distancia se sintió fuerte en la Ciudad de Panamá.
En Panamá se movieron las estructuras y los rascacielos, y los vecinos y trabajadores salieron a las calles corriendo sin saber qué era lo que pasaba. Todavía se espera un reporte de los daños y las réplicas del fenómeno natural.
A pocos minutos del evento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia urgente ante la posibilidad de que se generen olas inmensas en las próximas horas. El radio de amenaza incluye a las franjas costeras de Panamá y Colombia.
El temblor trascendió las fronteras y se sintió en Costa Rica, donde se reportaron escenas de pánico en las localidades del sur y centro del país. Las autoridades de rescate de la región están monitoreando la situación y evaluando la magnitud de los daños materiales y de infraestructura.