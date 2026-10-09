Un sismo de 8 grados sacudió a Panamá y hay alerta por tsunami en la región El terremoto tuvo su foco en el sur del país centroamericano, se sintió en Costa Rica y obligó a evacuaciones preventivas. Estados Unidos emitió un aviso por posibles olas inmensas en las costas de Panamá y Colombia. Por Agregar C5N en









Un potente terremoto de magnitud 8,0 sacudió el país y advierten sobre un posible tsunami. Redes sociales

Un potente terremoto de 8,0 de la escala de Richter se sintió en Panamá y encendió la alarma de un posible tsunami en la región de Centroamérica y el Caribe.

El movimiento de la tierra -que se sintió también en Costa Rica- según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), activó enseguida un protocolo de emergencia con evacuaciones preventivas.

El epicentro del sismo a sólo 14 kilómetros de Pitaloza Arriba, una zona rural ubicada en el sur del territorio panameño, y a pesar de la distancia se sintió fuerte en la Ciudad de Panamá.

Terremoto de 8.0 grados de magnitud en Panamá El impacto más fuerte fue en el sur del país, y se sintió hasta en Costa Rica. El sistema de alerta de Estados Unidos advierte por posible tsunami. Más información por #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/PvWWfcFkSf — C5N (@C5N) October 9, 2026 En Panamá se movieron las estructuras y los rascacielos, y los vecinos y trabajadores salieron a las calles corriendo sin saber qué era lo que pasaba. Todavía se espera un reporte de los daños y las réplicas del fenómeno natural.

Redes sociales Aleta de tsunami en el Pacífico A pocos minutos del evento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia urgente ante la posibilidad de que se generen olas inmensas en las próximas horas. El radio de amenaza incluye a las franjas costeras de Panamá y Colombia.