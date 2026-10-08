Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico De acuerdo con los datos más recientes, la temperatura superficial del océano en el océano Pacífico presentó una anomalía de 3,03 grados, un valor que superó el récord registrado anteriormente en 2015. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno podría elevar las temperaturas y alterar las lluvias, con riesgo de sequías e inundaciones. Por Agregar C5N en









Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Las temperaturas de la superficie del océano comenzaron a reflejar el fortalecimiento de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Según la Actualización Climática Estacional Global de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevén "niveles récord durante octubre, noviembre y diciembre de 2026".

Desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos señalaron en un nuevo informe que El Niño continúa fortaleciéndose, con temperaturas del océano Pacífico muy por encima de lo normal. En algunas zonas del Pacífico ecuatorial oriental, el agua llegó a estar más de 4 °C por encima del promedio, mientras que la región Niño 3.4 registró una anomalía de +2,1 °C.

Pero, ¿qué es la región Niño 3.4? Se trata de una zona específica del océano Pacífico ecuatorial que los científicos utilizan para medir la temperatura del mar y determinar la intensidad de El Niño o La Niña.

Además, el calentamiento no se limita a la superficie: también hay una gran cantidad de agua cálida acumulada debajo del océano. Al mismo tiempo, se registraron cambios en los vientos y las lluvias que son característicos de El Niño, lo que confirma que el fenómeno está ganando fuerza.

Según el pronóstico, existe una probabilidad superior al 83% de que El Niño se mantenga fuerte o muy fuerte hasta enero-marzo de 2027. Incluso existe una posibilidad importante de que alcance una intensidad excepcional, aunque sus efectos sobre las lluvias y las temperaturas pueden variar según la región.