8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

De acuerdo con los datos más recientes, la temperatura superficial del océano en el océano Pacífico presentó una anomalía de 3,03 grados, un valor que superó el récord registrado anteriormente en 2015. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno podría elevar las temperaturas y alterar las lluvias, con riesgo de sequías e inundaciones.

Por
Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Las temperaturas de la superficie del océano comenzaron a reflejar el fortalecimiento de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Según la Actualización Climática Estacional Global de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevén "niveles récord durante octubre, noviembre y diciembre de 2026".

Se esperan lloviznas durante la jornada del jueves en CABA. 
Te puede interesar:

Nubosidad y lluvia, un combo que no da tregua en Buenos Aires: hasta cuándo durará el mal tiempo

Desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos señalaron en un nuevo informe que El Niño continúa fortaleciéndose, con temperaturas del océano Pacífico muy por encima de lo normal. En algunas zonas del Pacífico ecuatorial oriental, el agua llegó a estar más de 4 °C por encima del promedio, mientras que la región Niño 3.4 registró una anomalía de +2,1 °C.

Pero, ¿qué es la región Niño 3.4? Se trata de una zona específica del océano Pacífico ecuatorial que los científicos utilizan para medir la temperatura del mar y determinar la intensidad de El Niño o La Niña.

Además, el calentamiento no se limita a la superficie: también hay una gran cantidad de agua cálida acumulada debajo del océano. Al mismo tiempo, se registraron cambios en los vientos y las lluvias que son característicos de El Niño, lo que confirma que el fenómeno está ganando fuerza.

Según el pronóstico, existe una probabilidad superior al 83% de que El Niño se mantenga fuerte o muy fuerte hasta enero-marzo de 2027. Incluso existe una posibilidad importante de que alcance una intensidad excepcional, aunque sus efectos sobre las lluvias y las temperaturas pueden variar según la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Vuelve la lluvia y se nubla hasta la próxima semana: hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA

las lluvias no dan tregua y regresa el frio: rige una alerta meteorologica amarilla por tormentas

Las lluvias no dan tregua y regresa el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Hubo viviendas, vehículos y árboles afectados, además de cortes de electricidad.

¿Efecto Super Niño? Impactante caída de granizo gigante provocó daños y destrozos en distintas ciudades de Paraguay

Se viene una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

¿Dónde está el sol primaveral? Comienza una semana nublada y hay alerta amarilla por tormentas

Se vienen varios días nublados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

A despedirse del sol: se viene una semana nublada en el AMBA

Rating Cero

La Justicia le impuso a Maxi Ghione cuatro medidas acordadas junto con el denunciante, Emiliano Tarragona.

Maxi Ghione hizo un fuerte descargo luego de la denuncia en su contra: "Me mandé una macana"

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

Último adiós a Piero: cómo será el extenso velorio del ícono de la música nacional

Leo Messi hizo lo imposible: reunió a Sergio Torres y Darío Zanco en el Monumental.

"Tu nombre es mi tatuaje": la firma de Messi en la piel de uno de los líderes de Grupo Cali

Yanina Latorre lo dijo: quién es el conductor señalado por la modelo.

Yanina Latorre desenmascaró al famoso conductor señalado por una modelo en un fuerte descargo: "Sos vos"

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí"

últimas noticias

Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Hace 15 minutos
Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causade carie no tratada a tiempo.

La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección

Hace 24 minutos
Sus primeros años estuvieron marcados por el campo, la Patagonia, una familia de origen indígena y algunas curiosidades.

El debate por la fecha y el lugar del nacimiento de Perón, su origen tehuelche y el problema con el apellido

Hace 32 minutos
play

Cómo sigue la causa contra los alumnos de Lomas que vendían fotos sexuales de sus compañeras hechas con IA

Hace 35 minutos
play

La inflación de septiembre en la Ciudad fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año

Hace 37 minutos