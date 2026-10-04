El arzobispo de Luján advirtió que "cada vez se queda más gente afuera" del sistema y pidió superar la grieta

Jorge Eduardo Scheinig llamó a construir una sociedad unida, con prioridad para sectores vulnerables; además marcó como desafío dejar atrás divisiones partidarias para recuperar el bien común en Argentina.

El arzobispo de Luján y Mercedes, Jorge Eduardo Scheinig, cuestionó este domingo las divisiones que atraviesan al país y advirtió que el principal quiebre social aparece en quienes quedan excluidos, durante una entrevista tras la 52ª Peregrinación a Luján , donde llamó a recuperar una convivencia centrada en el bien común.

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Scheinig planteó que la llamada grieta no se explica únicamente por las diferencias políticas, sino también por una fractura social cada vez más profunda. "Me parece que la grieta verdadera es que hay una Argentina de gente que cada vez se queda más afuera y esto genera una zanja enorme", sostuvo el religioso en diálogo con Radio Rivadavia.

En su lectura, la dimensión solidaria de la peregrinación ofrece una respuesta frente a ese escenario: los fieles llevaron pedidos personales, aunque también expresaron preocupaciones por el país y la paz mundial, una conducta que el arzobispo vinculó con rasgos propios de la identidad argentina durante la jornada.

El religioso también trazó una diferencia entre "lo político" y "la política". Mientras el primer concepto, según explicó, remite al bien común, la justicia y la dignidad humana, el segundo se relaciona con las estrategias y los partidos que procuran convertir esos principios en decisiones concretas en el plano público.

Scheinig consideró además que la caminata hacia la Basílica puede leerse como una representación de la vida, atravesada por dificultades y momentos de ayuda mutua durante el extenso recorrido hacia la Basílica de Luján en esta jornada, y resumió su planteo con una frase: "O salimos juntos o no".

Respecto de la próxima visita de León XIV, prevista para noviembre, el arzobispo evitó anticipar el contenido del mensaje papal, aunque destacó el valor de la esperanza ante contextos complejos. "Se debe hablar de esperanza en momentos difíciles", afirmó durante la entrevista en ese contexto.

Luján se prepara para la visita de León XIV con alojamientos agotados y precios récord

La llegada de León XIV a Luján ya genera un fuerte movimiento económico y turístico de cara al 11 de noviembre, fecha prevista para la misa central frente a la Basílica. Las 1.800 plazas hoteleras de la ciudad están agotadas y la oferta de alquileres temporarios alcanzó valores excepcionales.

En las plataformas de hospedaje aparecen propiedades cercanas al templo con tarifas muy elevadas, mientras los espacios ubicados a mayor distancia del centro parten desde u$s500 por noche. Algunos establecimientos próximos a la Basílica llegan hasta u$s 5.500, en función de la ubicación y la demanda prevista.

La Basílica Nuestra Señora de Luján, destino de miles de fieles durante la tradicional peregrinación religiosa. Web

Uno de los casos más llamativos corresponde a una vivienda situada frente a la capilla San Juan de Dios, publicada por $15.553.643 por noche. Ante la falta de plazas tradicionales, el Municipio de Luján habilitó además un registro para que vecinos, instituciones y organizaciones puedan ofrecer casas, departamentos, quintas u otros espacios.