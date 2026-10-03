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Pampita caminó otra vez a Luján: lluvia, protección para los pies y una profunda reflexión sobre la fe

La conductora se sumó a la caminata bajo un intenso temporal, compartió su preparación en redes y motivó a los fieles de la Iglesia Católica con un mensaje espiritual.

La conductora mostró los tramos más complejos del camino

La conductora mostró los tramos más complejos del camino, anegados por la acumulación de agua.

Redes sociales
Según reveló la propia influencer, un familiar deberá hacer quimioterapia.
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Como siempre, lo hizo acompañada por un grupo de amigas y rodeada de miles de devotos, con simpatía y respondiendo a todos los que le pedían una foto, un saludo, o simplemente querían verla de cerca.

La modelo mostró el paso a paso a través de sus redes sociales y aprovechó para reflexionar sobre esta experiencia de fe que año a año suma creyentes en la Iglesia Católica.

Antes de comenzar la caminata mostró su preparación física, como la colocación de apósitos y protecciones especiales en los pies. El objetivo es prevenir las lesiones tras caminar 60 kilómetros de recorrido.

"Luján, allá vamos", escribió la conductora en sus redes con una imagen frente a la Virgen en la parroquia de partida. Enseguida hizo una profunda reflexión sobre el sentido de la peregrinación.

"Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido", reflexionó la influencer.

Pampita caminó bajo la lluvia y con gestos de fe

Pampita Ardohain compartió las imágenes de su caminata bajo la lluvia en la 52° Peregrinación a Luján, con un impermeable con capucha, y después se cambió con un poncho para el agua amarillo. Siempre se la vio con una sonrisa y con un brazo en alto para alentar a los que iban a su lado.

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Entre las postales que compartió la modelo en sus redes, se vio a la Imagen Peregrina de la Virgen protegida por plásticos transparentes mientras la multitud avanzaba. La marcha inició a la medianoche desde la Iglesia de San Cayetano en Liniers y culminará el domingo por la mañana con la misa central frente al santuario.

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