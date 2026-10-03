Pampita caminó otra vez a Luján: lluvia, protección para los pies y una profunda reflexión sobre la fe

La conductora se sumó a la caminata bajo un intenso temporal, compartió su preparación en redes y motivó a los fieles de la Iglesia Católica con un mensaje espiritual.

La conductora Carolina "Pampita" Ardohain volvió a caminar entre la gente en la 52° Peregrinación a Luján, ya que el año pasado no lo hizo, y se la vio bajo la lluvia de la mañana.

Como siempre, lo hizo acompañada por un grupo de amigas y rodeada de miles de devotos, con simpatía y respondiendo a todos los que le pedían una foto, un saludo, o simplemente querían verla de cerca.

La modelo mostró el paso a paso a través de sus redes sociales y aprovechó para reflexionar sobre esta experiencia de fe que año a año suma creyentes en la Iglesia Católica.

Antes de comenzar la caminata mostró su preparación física, como la colocación de apósitos y protecciones especiales en los pies. El objetivo es prevenir las lesiones tras caminar 60 kilómetros de recorrido.

"Luján, allá vamos", escribió la conductora en sus redes con una imagen frente a la Virgen en la parroquia de partida. Enseguida hizo una profunda reflexión sobre el sentido de la peregrinación.

"Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido", reflexionó la influencer.

Pampita caminó bajo la lluvia y con gestos de fe

Pampita Ardohain compartió las imágenes de su caminata bajo la lluvia en la 52° Peregrinación a Luján, con un impermeable con capucha, y después se cambió con un poncho para el agua amarillo. Siempre se la vio con una sonrisa y con un brazo en alto para alentar a los que iban a su lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Entre las postales que compartió la modelo en sus redes, se vio a la Imagen Peregrina de la Virgen protegida por plásticos transparentes mientras la multitud avanzaba. La marcha inició a la medianoche desde la Iglesia de San Cayetano en Liniers y culminará el domingo por la mañana con la misa central frente al santuario.