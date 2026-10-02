2 de octubre de 2026 Inicio
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Duro mensaje de la Iglesia en la previa de la llegada del Papa: "Va a encontrar una Argentina herida"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que "un porcentaje muy grande de hermanos la están pasando mal".

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García Cuerva habló de una Argentina dividida por la grieta.

García Cuerva habló de una Argentina "dividida por la grieta".

En la previa de la llegada del papa León XIV al país, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que el Sumo Pontífice encontrará "una Argentina herida" en la que "un porcentaje muy grande de hermanos la están pasando mal".

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 
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En la puerta de la Catedral Metropolitana, antes de la peregrinación de Luján que se llevará a cabo este sábado, García Cuerva agregó que León XIV "va a encontrar una Argentina herida, dividida por la grieta, donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día, con un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, muy pobres desde hace muchos años, en crisis desde hace muchos años".

"Mi abuelo me decía: ´Cuando vos seas grande la Argentina saldrá adelante´, ya crecí y la Argentina sigue en esa situación", recordó.

Aunque el religioso destacó que el Papa "también encontrará una Argentina que no baja los brazos, trabajadores que siguen luchando para salir adelante".

"Puntos de acuerdo" y "muchas diferencias"

Hace unos días, en una conferencia de prensa brindada en la sede del Episcopado en la Ciudad de Buenos Aires, García Cuerva reconoció "puntos de acuerdo" y "muchas diferencias" con el Gobierno. Así lo señaló ante la consulta sobre los dichos del canciller Pablo Quirno, quien había señalado que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”.

“Respecto a las afirmaciones del canciller en el día de ayer. Creo que es verdad que es una buena intención querer buscar puntos de acuerdos, y los hay, pero es verdad también que hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas", respondió Cuerva en un primer momento.

Para luego agregar: "En ese sentido, nos tiene que dar también mucha paz saber que hay temas que no coincidimos y es verdad que el Gobierno, por lo menos el Presidente, tiene una defensa fuerte del derecho a la vida del niño por nacer, como lo han tenido también otros gobiernos. Hay cosas en las que coincidimos y en las que no”.

“Hay muchos otros temas en los que sabemos que con mucha libertad podemos decir que no opinamos igual. No creo que con eso haya algún problema”, completó.

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