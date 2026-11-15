15 de noviembre de 2026 Inicio
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El presidente del Episcopado se refirió a la emoción de Javier Milei al despedir a León XIV de Argentina

Para Marcelo Colombo, la visita del Papa fue "una alegría para todos" y no cree que la clase política haya fingido escuchar sus palabras. "Ni las lágrimas son ficticias, creo que son verdaderamente auténticas", analizó.

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La emoción de Javier Milei al despedir a León XIV en Ezeiza. 

La emoción de Javier Milei al despedir a León XIV en Ezeiza. 

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Daniel Colombo, analizó este domingo la visita del León XIV a la Argentina e hizo referencia a la emoción que tuvo el presidente Javier Milei al despedirlo en Ezeiza, cuando el Papa partía hacía Perú. "Ni las lágrimas son ficticias, creo que son verdaderamente auténticas", analizó.

La doctrina social que León XIV reivindicó plantea una oposición de fondo a los fundamentos del programa libertario.
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Para el monseñor y obispo de Mendoza, el viaje apostólico del Sumo Pontífice fue "una alegría muy intensa para todos" y no cree que la clase política haya fingido escuchar sus palabras en las distintas homilías brindadas durante las misas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“Había una alegría muy intensa en todos. Yo no creo que nadie haya fingido. Ni las lágrimas son ficticias, creo que son verdaderamente auténticas, de emoción en los que participaron en distintos espacios de las jurisdicciones, tanto en la despedida que hizo el presidente. Creo que todo el mundo estaba fascinado por lo vivido y conmovido interiormente por este encuentro", sostuvo Colombo en una entrevista en Radio Con Vos.

Javier Milei junto a Le&oacute;n XIV.&nbsp;

Javier Milei junto a León XIV.

Luego de la visita de León, explicó Colombo, "el gran desafío es recibir, elaborar y reflexionar lo nuestro": "Lo que ha sido, por ejemplo, todos los señalamientos de tipo social, los he vivido como una confirmación del camino emprendido por la Iglesia argentina desde hace algunos años".

"Creo que para nosotros aparece eso, el desafío de decir: Hablemos de lo social, que no pertenece a ningún partido. Lo social, lo comunitario, el bien de todos es eso, es de todos. Hablémoslo. Y cuando lo hablamos no estamos haciendo campaña; estamos diciendo: Es posible transformar la sociedad", completó el presidente del CEA.

Qué le dijo Javier Milei a León XIV al pie del avión antes de dejar la Argentina

En la despedida del pasado miércoles al pie del avión, el mandatario mantuvo un último encuentro con el Sumo Pontífice y, visiblemente emocionado, lo saludo y le expresó unas palabras de agradecimiento.

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, Leon XIV partía rumbo a Perú, país donde continúa su viaje apostólico y el primero en la región desde que es el sucesor del papa Francisco. "Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos", le expresó Milei a León, mientras se estrechaban las manos al pie de la avión.

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