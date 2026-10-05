5 de octubre de 2026 Inicio
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Discutieron, se lo encontró al otro día y lo atropelló: quedó internado en coma

La víctima de 27 años permanece en terapia intensiva en el Hospital Gandulfo. Una cámara de seguridad registró el momento del ataque y el conductor ya fue identificado.

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Román Valdez había discutido la noche anterior con quien terminó atropellándolo por detrás cuando iba en bicicleta.

Un joven de 27 años quedó internado en terapia intensiva y en coma inducido luego de haber sido atropellado por detrás por parte de un hombre con el que había discutido la noche anterior en la localidad de Villa Galicia, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El prófugo quedó nuevamente a disposición de la Justicia.
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El hecho ocurrió durante el fin de semana: el sábado por la noche, cuando Román Valdéz discutió en la calle con quien terminó siendo su agresor. Según informaron fuentes del caso, en ese intercambio también cruzaron amenazas. La víctima creyó que todo quedaba ahí, sin embargo, al otro día cuando estaba circulando en bicicleta por la calle Dinamarca, por detrás apareció un Renault Clío negro que lo terminó embistiendo.

En el lugar había una cámara de seguridad que registró la secuencia y se nota cómo el conductor va directo contra Valdéz y lo atropella. Luego de eso, termina escapando. De igual modo, con esas imágenes se pudo identificar al agresor, pero no trascendió si fue detenido.

Fue atropellado de atrás y terminó internado: está en coma

Rápidamente, Román Valdéz fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permanece internado en terapia intensiva y en coma inducido.

Se espera que se de a conocer el parte médico del joven de 27 años ya que las primeras horas luego del atropello son determinantes para su evolución. La investigación quedó a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora, quien está investigando el móvil del ataque en la calle.

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