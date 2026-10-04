Asesinaron a un joven uruguayo en Palermo: hay dos detenidos y sospechan de un ajuste de cuentas

La víctima tenía 29 años, estaba en el país hacía pocas semanas y cuatro atacantes irrumpieron en su domicilio en las primeras hora del domingo. La investigación intenta establecer cómo accedieron al departamento y qué vínculo existía con el hombre asesinado.

La vivienda en la que se encontraba la víctima junto a su familia, está ubicada en Costa Rica 5200.

Un joven uruguayo de 29 años murió baleado durante la madrugada de este domingo dentro de un departamento de Palermo, donde estaba junto a su familia, cuando un grupo de varios hombres ingresó al inmueble y disparó contra la víctima antes de escapar. Por el homicidio, dos sospechosos fueron detenidos y otros dos permanecen prófugos.

Horror en Villa La Angostura: asesinaron a una niña de tres años y detuvieron a su padre

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en Costa Rica al 5200. Según las primeras declaraciones incorporadas al expediente, los agresores habrían ingresado sin forzar la puerta ni la cerradura y dispararon frente a los familiares del joven. Uno de ellos describió la secuencia con una frase que quedó registrada en la causa: "Entraron, dispararon y se fueron".

La falta de signos de violencia en el acceso al departamento se convirtió en una de las principales incógnitas para los investigadores, mientras la Justicia intenta establecer si alguno de los atacantes conocía a la víctima o si recibió información para entrar sin dificultad, una hipótesis que será contrastada con testimonios, cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación.

El joven había llegado a la Argentina pocas semanas antes del crimen, por lo que los investigadores comenzaron a reconstruir sus antecedentes y movimientos recientes. En paralelo, realizan consultas con autoridades de Uruguay para conocer su entorno y determinar si tenía algún vínculo personal, laboral o delictivo que pueda aportar elementos para explicar el ataque.

Luego de un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y detuvieron a dos hombres cerca de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al Regimiento de Infantería 1 Patricios. Mientras tanto, otros dos sospechosos permanecen prófugos y son buscados por distintas dependencias policiales.

Durante el procedimiento también fue encontrada un arma de fuego en las inmediaciones del mismo Regimiento, que habría sido descartada durante la fuga. El revolver quedó secuestrado y será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado en el homicidio y establecer posibles coincidencias con las vainas y los proyectiles hallados dentro del departamento.

Narcotráfico en Palermo: antecedentes de operativos contra la venta de drogas

La hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico ocupa un lugar central en el expediente, aunque todavía no fue confirmada. Los investigadores analizan esa posibilidad junto con otras líneas, mientras revisan las cámaras de seguridad y los testimonios para reconstruir la secuencia del ataque y determinar el rol de cada sospechoso.

En Palermo ya se realizaron distintos operativos vinculados con la venta de drogas. En julio de 2024, la Policía de la Ciudad detuvo a un taxista peruano acusado de comercializar cocaína junto a su hija y secuestró 37 paquetes de droga, dinero y teléfonos durante un procedimiento en la zona de Córdoba y Bonpland.

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en Palermo tras el homicidio del joven uruguayo. Web

En marzo de 2026, otro operativo contra una organización dedicada a la venta de estupefacientes terminó con cinco detenidos y el secuestro de cocaína, pasta base, armas, municiones y elementos para fraccionar sustancias. En agosto de 2025, además, hubo un megaoperativo contra una estructura vinculada a los llamados herederos de Dumbo.