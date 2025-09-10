Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre?

Cada año, septiembre trae consigo una fecha especial dedicada a homenajear a quienes forman parte del día a día en las aulas. El Día del Maestro genera expectativa no solo entre docentes, sino también entre estudiantes y familias que se preguntan cómo impactarán los feriados en la rutina educativa y laboral.
La conmemoración de esta jornada despierta interés sobre su alcance y las actividades que se desarrollan en distintos niveles educativos. Para quienes organizan sus semanas y planifican compromisos, conocer las disposiciones relacionadas con este día se vuelve fundamental.
Qué pasa con el día del maestro en 2025: ¿es feriado el 11 de septiembre?
feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.
Pixabay
Aunque el 11 de septiembre tiene un significado especial, no se trata de un feriado nacional. Mientras que alumnos y docentes no asistirán a clases, el resto de los trabajadores continuará con su actividad habitual.
De igual manera, bancos, comercios y dependencias estatales permanecerán abiertos, sin modificaciones en su funcionamiento.