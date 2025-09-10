Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre? Más allá de la celebración, la fecha también invita a reflexionar sobre la importancia del rol de los docentes en la sociedad. Por







Cada año, septiembre trae consigo una fecha especial dedicada a homenajear a quienes forman parte del día a día en las aulas. El Día del Maestro genera expectativa no solo entre docentes, sino también entre estudiantes y familias que se preguntan cómo impactarán los feriados en la rutina educativa y laboral.

La conmemoración de esta jornada despierta interés sobre su alcance y las actividades que se desarrollan en distintos niveles educativos. Para quienes organizan sus semanas y planifican compromisos, conocer las disposiciones relacionadas con este día se vuelve fundamental.

Aunque el 11 de septiembre tiene un significado especial, no se trata de un feriado nacional. Mientras que alumnos y docentes no asistirán a clases, el resto de los trabajadores continuará con su actividad habitual.

De igual manera, bancos, comercios y dependencias estatales permanecerán abiertos, sin modificaciones en su funcionamiento.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre