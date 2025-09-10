10 de septiembre de 2025 Inicio
Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre?

Más allá de la celebración, la fecha también invita a reflexionar sobre la importancia del rol de los docentes en la sociedad.

Conocé cuáles son los Feriados que hay en este mes y sus motivos

Cada año, septiembre trae consigo una fecha especial dedicada a homenajear a quienes forman parte del día a día en las aulas. El Día del Maestro genera expectativa no solo entre docentes, sino también entre estudiantes y familias que se preguntan cómo impactarán los feriados en la rutina educativa y laboral.

Informron nuevos feriados en el mes en curso
Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

La conmemoración de esta jornada despierta interés sobre su alcance y las actividades que se desarrollan en distintos niveles educativos. Para quienes organizan sus semanas y planifican compromisos, conocer las disposiciones relacionadas con este día se vuelve fundamental.

Qué pasa con el día del maestro en 2025: ¿es feriado el 11 de septiembre?

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Aunque el 11 de septiembre tiene un significado especial, no se trata de un feriado nacional. Mientras que alumnos y docentes no asistirán a clases, el resto de los trabajadores continuará con su actividad habitual.

De igual manera, bancos, comercios y dependencias estatales permanecerán abiertos, sin modificaciones en su funcionamiento.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
