9 de noviembre de 2025
Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Como todos los domingos se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 9 de noviembre de 2025

Números ganadores: 02 - 05 - 09 - 26 - 28 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $828.530.010

5 aciertos: 29 ganadores. Premio: $1.270.107,16

4 aciertos: 2.116 ganadores. Premio: $5.222,09

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 9 de noviembre de 2025

Números ganadores: 05 - 17 - 18 - 21 - 22 - 26

6 aciertos: Vacante. Premio: $2.221.354.454

5 aciertos: 91 ganadores. Premio: $404.759,42

4 aciertos: 3.442 ganadores Premio: $ 3.210,32

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 9 de noviembre de 2025

Números ganadores: 01 - 03 - 04 - 15 - 25 - 31

6 aciertos: vacante. Premio: $5.823.231.021

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 9 de noviembre de 2025

Números ganadores:17 - 30 - 33 - 37 - 40 - 41

5 aciertos: 15 ganadores. Premio: $22.027.950

Pozo extra: resultado del domingo 9 de noviembre de 2025

Números ganadores: 01 09 12 14 18 21 24 29 30 31 32 33 35 36 38 41 45

6 aciertos: 2.494 ganadores. Premio $52.125,10

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.320 del Quini 6 se realizará del miércoles 12 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $9.500 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

