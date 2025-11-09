IR A
Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

El artista se inclinó por una fragancia clásica con notas frescas y amaderadas.

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

  • Luis Miguel es identificado con una fragancia emblemática que refleja su estilo elegante y atemporal.
  • La fragancia elegida lleva por nombre BijanforMen, diseñada por el creador Bijan Pakzad y lanzada en los años ochenta.
  • El aroma combina notas frescas y amaderadas —como bergamota, lavanda y sándalo— que aportan sofisticación y presencia.
  • En Argentina, esta fragancia está disponible por alrededor de $100.000 1para la versión de 75 ml.

El reconocido cantante Luis Miguel usa una fragancia que va a tono con su estilo. Se trata de Bijan for Menm una colonia para hombre lanzada en 1986 por el diseñador Bijan Pakzad, quien creó un producto de lujo orientado a un público exigente.

La elección de Luis Miguel no sólo responde a un gusto personal, sino que también se alinea con su presencia pública, en donde se lo suele ver con trajes impecables que responden a su elegancia y carisma. El perfume elegido refleja esa combinación.

El aroma se inscribe dentro de una propuesta olfativa con carácter, ya que cuenta con notas de salida como bergamota y lavanda aportan frescura, mientras que el fondo amaderado, con sándalo y otros matices, deja una estela duradera que se adapta tanto al uso diario como a momentos especiales.

Bijan for Men

Cuánto sale el perfume favorito de Luis Miguel en Argentina

La versión de 75 ml de Bijan for Men está disponible en el mercado argentino por aproximadamente $100.000, según listados recientes en plataformas locales. Esta cifra puede variar según el punto de venta, promociones o impuestos de importación, por lo que conviene consultar diferentes comercios antes de adquirirla.

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible, permitiendo que quienes admiran al artista puedan adquirir una parte de su estilo a través del aroma. Además, la disponibilidad del producto en tiendas online y plataformas de importación aumenta la posibilidad de que los interesados puedan conseguirlo

