Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina El artista se inclinó por una fragancia clásica con notas frescas y amaderadas.







Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Luis Miguel es identificado con una fragancia emblemática que refleja su estilo elegante y atemporal.

La fragancia elegida lleva por nombre BijanforMen, diseñada por el creador Bijan Pakzad y lanzada en los años ochenta.

El aroma combina notas frescas y amaderadas —como bergamota, lavanda y sándalo— que aportan sofisticación y presencia.

En Argentina, esta fragancia está disponible por alrededor de $100.000 para la versión de 75 ml. El reconocido cantante Luis Miguel usa una fragancia que va a tono con su estilo. Se trata de Bijan for Men, una colonia para hombre lanzada en 1986 por el diseñador Bijan Pakzad, quien creó un producto de lujo orientado a un público exigente.

La elección de Luis Miguel no sólo responde a un gusto personal, sino que también se alinea con su presencia pública, en donde se lo suele ver con trajes impecables que responden a su elegancia y carisma. El perfume elegido refleja esa combinación.

El aroma se inscribe dentro de una propuesta olfativa con carácter, ya que cuenta con notas de salida como bergamota y lavanda aportan frescura, mientras que el fondo amaderado, con sándalo y otros matices, deja una estela duradera que se adapta tanto al uso diario como a momentos especiales.

Cuánto sale el perfume favorito de Luis Miguel en Argentina La versión de 75 ml de Bijan for Men está disponible en el mercado argentino por aproximadamente $100.000, según listados recientes en plataformas locales. Esta cifra puede variar según el punto de venta, promociones o impuestos de importación, por lo que conviene consultar diferentes comercios antes de adquirirla.