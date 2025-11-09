Qué hizo Justin Theroux, el ex esposo de Jennifer Aniston, ante el anuncio de la nueva pareja de la actriz

La reconocida actriz Jennifer Aniston puso fin a los rumores sobre su vida personal al confirmar públicamente su relación con Jim Curtis . El anuncio tuvo lugar el 2 de noviembre mediante una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, marcando la oficialización de un vínculo que hasta entonces la estrella de Hollywood había mantenido alejado del foco mediático.

¿Siguen juntos o fue un amor fugaz? Cuál es el romance de Rosalía que afronta todo tipo de rumores

El momento elegido para compartir la noticia coincidió con el cumpleaños número 50 de su pareja. La publicación mostraba una fotografía en blanco y negro en la que Aniston abraza cariñosamente a Curtis, el autor y terapeuta, quien sonríe a la cámara. La imagen se acompañó de un mensaje afectuoso dirigido directamente a él: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero mucho .”

La confirmación de la relación generó gran entusiasmo entre los millones de seguidores de Jennifer Aniston y su círculo cercano. Este anuncio, que oficializó una relación que se venía gestando con discreción, provocó una oleada de mensajes de apoyo y buenos deseos en redes sociales, celebrando la felicidad de la actriz y la decisión de compartir públicamente este nuevo capítulo de su vida amorosa.

Jennifer Aniston recibió un gesto de respaldo inesperado por parte de su exesposo, Justin Theroux, quien mostró su apoyo a través de un “me gusta” en la publicación donde la actriz confirmó su relación con Jim Curtis. Theroux, con quien compartió matrimonio entre 2015 y 2018, mantiene una relación cordial con Aniston, consolidando una amistad que se refleja en detalles como este.

La historia entre Aniston y Theroux comenzó en 2007 y se consolidó como relación sentimental tras coincidir en el rodaje de Locura en el paraíso en 2011 . Tras su divorcio, ambos mantuvieron una cercanía constante, manifestada en entrevistas y apariciones públicas, mostrando que la separación no afectó el respeto y la buena relación entre ellos.

justinjpg.jpg ¿Jennifer Aniston y Justin Theroux, a punto de divorciarse?

La confirmación oficial de la relación con Jim Curtis puso fin a semanas de especulaciones que surgieron tras distintas apariciones públicas de la actriz. La pareja fue vinculada por primera vez en julio, cuando se difundieron fotografías de ambos en un yate en España junto a amigos, entre ellos Jason Bateman y Amanda Anka.

Personas cercanas a la pareja señalaron que el vínculo comenzó de manera amistosa, motivado por el interés de Aniston en el trabajo de Curtis como autor y terapeuta. Una fuente indicó que “comenzaron como amigos. Él es muy distinto a cualquiera de sus anteriores parejas”, lo que subraya la singularidad de esta relación para la actriz.

jennifer aniston y jim curtis

A lo largo de los meses, Curtis acompañó a Aniston en diversos eventos, incluyendo la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show en septiembre. Fuentes citadas por medios de entretenimiento destacaron que ambos llevan varios meses saliendo y que la actriz se encuentra “muy feliz y en una buena etapa junto a Jim”, irradiando entusiasmo y satisfacción personal.

Allegados de la intérprete señalaron que Curtis contribuyó a que Aniston disminuyera su ritmo de trabajo y pudiera enfocarse en su bienestar. Su círculo cercano remarcó que Jim se muestra orgulloso de sus logros profesionales y la respalda de manera positiva, aportando estabilidad y una energía distinta que la actriz valora profundamente.