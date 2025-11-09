Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 10 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes 10 de noviembre con DNI finalizado en 0.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 10 de noviembre con DNI terminado en 0.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 percibirán sus haberes este lunes por ventanilla.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este lunes 10 de noviembre.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este lunes 10 de noviembre.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.
Desempleo Plan 2
Las titulares del Desempleo Plan 2 percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.