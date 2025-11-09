9 de noviembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 10 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 este mes, según confirmó la Anses.
AUH de ANSES: quiénes cobran $574.516 en noviembre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes 10 de noviembre con DNI finalizado en 0.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 10 de noviembre con DNI terminado en 0.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 percibirán sus haberes este lunes por ventanilla.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este lunes 10 de noviembre.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este lunes 10 de noviembre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

Desempleo Plan 2

Las titulares del Desempleo Plan 2 percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

